Το χθεσινό party του Power of Love, για τα γενέθλια του Δημήτρη έδωσε την ευκαιρία σε αγόρια και κορίτσια να διασκεδάσουν περισσότερο αλλά και να συζητήσουν διαφορές που είχαν δημιουργηθεί μεταξύ τους. Ο Δήμος με τη Νίκη συμφώνησαν πως δεν μπορούν πλέον να εμπιστευτούν τη Σωτηρία ενώ ο Νίκος υπερασπίστηκε τον τρόπο δράσης της.

Απόψε ο Πρόδρομος αποφασίζει να διεκδικήσει πιο δυναμικά την Έμιλυ ξαφνιάζοντας την ευχάριστα. Η Νίκη με τον Γιώργο φαίνεται να έχουν βρει έναν κώδικα επικοινωνίας και κάθε μέρα έρχονται πιο κοντά…

Η Αλεξάνδρα αρχίζει να δείχνει το ενδιαφέρον της για ένα συγκεκριμένο αγόρι, θα υπάρξει ανταπόκριση;

Το Pre Gala είναι γεμάτο εκπλήξεις ευχάριστες και για κάποιους δυσάρεστες… Ο Αναστάσης ξαφνιάζεται από όσα αποκαλύπτει η Γλυκερία για τις συζητήσεις που έχει κάνει με την οικογένειά της για εκείνον! Η Ανδριάνα, ο Δήμος, η Σωτηρία και ο Νίκος μαθαίνουν ποιες επιπτώσεις έχει η συμπεριφορά τους στο Μπόντρουμ. Η ψηφοφορία για τους δημοφιλείς παίκτες αλλά και για την πρώτη υποψηφιότητα αλλάζει τα δεδομένα…

Δείτε το trailer­­:

Πηγή: skai.gr

