Ντορέττα Παπαδημητρίου: Πήγε την ανιψιά της σε φάρμα για αγροτουρισμό και κάποια...ζήλεψε

Μια διαφορετική επιλογή διακοπών

Ο αγροτουρισμός κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος σε αυτούς που θέλουν να έρχονται σε επαφή με τη φύση. Ανάμεσά τους και η Ντορέττα Παπαδημητρίου που βρέθηκε με την αδερφή της και την ανηψιά της, Κατερίνα σε μια φάρμα στη Λακωνία.

Η θεία Ντο, όπως τη φωνάζει η πιτσιρίκα, έχει τεράστια αδυναμία στην ανιψιά της και φυσικά στην αδερφή της που είναι μονογονεϊκή οικογένεια και βρίσκεται πάντα ουσιαστικά δίπλα τους. 

TAGS: Ντορέττα Παπαδημητρίου αγροτουρισμός WomenOnly
