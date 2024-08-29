Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χρήστος Φερεντίνος: Οι αλλαγές στο STILL STANDING και η επιστροφή από τις διακοπές

Έρχεται και ξεκινάει γυρίσματα

Χρήστος Φερεντίνος: Οι αλλαγές στο STILL STANDING και η επιστροφή από τις διακοπές

Με γεμάτες μπαταρίες και πολύ κέφι επιστρέφει εντός των ημερών ο Χρήστος Φερεντίνος και άμεσα μπαίνει στούντιο για να ξεκινήσει γυρίσματα και το πλήρως ανανεωμένο, ολοκαίνουργιο STILL STANDING.

Tο τηλεπαιχνίδι γνώσεων που έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια τηλεθεατές σε περισσότερες από 40 χώρες, έρχεται στον ΣΚΑΪ ανανεωμένο και πιο συναρπαστικό.

Και εμείς αλιεύσαμε μία από τις αλλαγές του παιχνιδιού που θα σας συναρπάσουν.

Για πρώτη φορά το παιχνίδι θα παίζεται με παρουσία κοινού στο πλατό με τον άκρως επικοινωνιακό Χρήστο Φερεντίνο στην παρουσίαση να ξεδιπλώνει το απαράμιλλο επικοινωνιακό του χάρισμα κάνοντας «παιχνίδι» και με το κοινό που θα συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία του STILL STANDING. Ειδικά σε κομβικά σημεία.

Το εντυπωσιακό ολοκαίνουργιο πλατό είναι σχεδόν έτοιμο και μέσα στις επόμενες μέρες τα γυρίσματα ξεκινούν.

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Still Standing Χρήστος Φερεντίνος ΣΚΑΪ TV WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark