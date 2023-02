The Voice of Greece: Ποιους ερμηνευτές θα παρακολουθήσουμε στο 2ο live Cross Battle και πώς έφτασαν ως εδώ;

Σάββατο στις 21:00 με τη Φαίη Σκορδά στον ΣΚΑΪ - Έλενα Παπαρίζου και Σάκης Ρουβάς on stage

Η Φαίη Σκορδά θα μας καλωσορίσει για ακόμα ένα βράδυ στο The Voice of Greece αυτό το Σάββατο 25/02 στις 21.00 στον ΣΚΑΪ! Στο 2ο live Cross battles συνεχίζονται οι απολαυστικές μουσικές μονομαχίες με τραγουδιστές από τις ομάδες του Κωνσταντίνου Αργυρού, του Πάνου Μουζουράκη, της Έλενας Παπαρίζου και του Σάκη Ρουβά να διασταυρώνουν τις φωνές τους στο stage. Συνολικά επτά διαγωνιζόμενοι θα προκριθούν στον ημιτελικό από το δεύτερο Cross Battle. Και αυτή τη φορά το τηλεοπτικό κοινό είναι εκείνο που έχει τον τελευταίο λόγο.

Δύο από τους coaches θα βάλουν φωτιά στη σκηνή του The Voice of Greece. Η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς σε solo performances μόνο για τα μάτια των τηλεθεατών του THE VOICE!

Στο δεύτερο Cross Battle θα παρακολουθήσουμε δεκατέσσερις διαγωνιζόμενους που κατάφεραν με την πορεία τους να ξεχωρίσουν. Ας θυμηθούμε ξανά τις ξεχωριστές στιγμές που μας χάρισαν με την έως τώρα πορεία τους.



Το #teamArgiros ολοκλήρωσε το πρώτο live Cross Battle έχοντας την πρόκριση δύο διαγωνιζόμενων στον Ημιτελικό. Στο δεύτερο live θα παρακολουθήσουμε από τη συγκεκριμένη ομάδα τους: Σταυρούλα Δημητροπούλου, Δέσποινα Κατσιαδράμη, Μωυσή Παπαμωυσέως και Ζαφείρη Παρασχάκη.

Η Σταυρούλα Δημητροπούλου είναι 25 ετών και είναι φοιτήτρια Κοινωνικής Φιλολογίας. Για την blind audition της επέλεξε να τραγουδήσει «Tiitanium» ακούγοντας τρία «Σε θέλω». Στο family room είχε κοντά της την αδερφή της επίσης τραγουδίστρια, Ανδρομάχη. Στα Knockouts ερμήνευσε το «Εγώ μιλάω για δύναμη» και ενώ έχασε την πρόκριση από την Dodona ο Σάκης Ρουβάς της έδωσε μία δεύτερη ευκαιρία πατώντας το steal. Στα Battles αναμετρήθηκε με τον Λάμπρο Τσιαπούτα στο «Πιο πολύ» και ενώ φάνηκε να τελειώνει το ταξίδι του Voice για εκείνη ο Κωνσταντίνος με steal την πήρε πίσω στην ομάδα του!

Η 17χρονη Δέσποινα Κατσιαδράμη είναι μαθήτρια της Γ’ λυκείου από το Άργος. Πέρασε στις Blind Auditions τραγουδώντας το «Ράγισα». Στα knockouts ερμήνευσε το «Λόγια» ενώ στα Battles συναγωνίστηκε την Κωνσταντίνα Αγαπάκη στο «Τράβα σκανδάλη» κερδίζοντας την πρόκριση.

Ο Μωυσής Παπαμωυσέως κατάγεται από την Κύπρο και είναι 25 ετών. Είναι μουσικός, διδάσκει βιολί και όταν ήταν μόλις 15 ετών έπαιξε βιολί σε συναυλία της Άννας Βίσση. Πέρασε από τις Blind με το «Μια νύχτα ζόρικη» όπου τον διεκδίκησε και ο Πάνος Μουζουράκης. Στα Knockouts τραγούδησε το «Θα εκραγώ» ενώ στα Battles προκρίθηκε έναντι της Εβίτας Χαριλάου τραγουδώντας «Αντικριστά».

Ο Ζαφείρης Παρασχάκης είναι 20 χρονών, μένει στη Θεσσαλονίκη και σπουδάζει Νομικά. Στις Blind τραγούδησε το «I see red» μπαίνοντας στην ομάδα του Σάκη Ρουβά. Στα Knockouts ερμήνευσε το «Let it go» όπου πέρασε με Steal στην ομάδα του Κωνσταντίνου ενώ στα Battles πήρε το εισιτήριο με την «Εκδρομή» αφήνοντας πίσω του τη Δήμητρα Κωνσταντοπούλου.

Με δύο διαγωνιζόμενους βρίσκονται ήδη στον ημιτελικό οι #teamPanistes. Στο δεύτερο live Cross Battle την ομάδα εκπροσωπούν οι: Άννυ Γαλάνη, Εβίτα Θεοδωροπούλου και Δήμητρα Κωνσταντοπούλου.

Η 21 ετών Άννυ Γαλάνη έρχεται από την Πάτρα όπου σπουδάζει θέατρο ενώ είναι αυτοδίδακτη σε πιάνο και κιθάρα. Στις Blind κατάφερε να γυρίσει τις καρέκλες του Πάνου και του Σάκη με το «Everything I Wanted» και μπήκε στην ομάδα του πρώτου. Συνέχισε στα Knockouts με το «All I Want» και κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα Cross Battles τραγουδώντας το «Everybody knows» αναμετρώμενη στα Battles με την Βάνα Μήτσου.

Η 27χρονοη Εβίτα Θεοδωροπούλου σπούδασε νηπιαγωγός αλλά απασχολείται από τα 19 της χρόνια ως τραγουδίστρια σε μικρά μαγαζιά της Βόρειας Ελλάδας. Γύρισε και τις τέσσερις καρέκλες στη Blind Audition με το «Ανθρώπων έργα». Οι τέσσερις coaches έδωσαν ρεσιτάλ στη διεκδίκησή της με την Έλενα να κάνει ντουέτο μαζί της στη σκηνή. Εκείνη επέλεξε την ομάδα του Πάνου ο οποίος την υποδέχτηκε με χειροφίλημα και της έδωσε την καρέκλα του! Στα Knockouts τραγούδησε «Δεν θέλω να ξέρεις» ενώ από τα Battles πέρασε με το «Θες» αφήνοντας πίσω της τη Νάντια Αγγελέτου.

Η Δήμητρα Κωνσταντοπούλου είναι 26 χρονών, καθηγήτρια οικονομικών και φωνητικής ενώ παράλληλα έχει δύο χάλκινα μετάλλια σε πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας. Πέρασε από τις blind με το «Δεν θέλω να μιλάς» όπου τη διεκδίκησαν ο Κωνσταντίνος και ο Σάκης. Μπήκε στην ομάδα του Κωνσταντίνου και στα Knockouts τραγούδησε «Hijo de la luna» ενώ στην ομάδα του Πάνου πέρασε με steal του… Σάκη όταν τραγούδησε την «Εκδρομή» απέναντι στον Ζαφείρη Παρασχάκη στα Battles.

Από το #teamHelena στον ημιτελικό έχει περάσει ένα μέλος. Στο δεύτερο live Cross Battle το team της Έλενας Παπαρίζου εκπροσωπούν οι: Celina Michael, Στάθης Μπαλάφας και Θεοδώρα Μουρατίδου.

Η Celina Michael είναι 21 ετών, γεννήθηκε στην Αυστραλία ερχόταν όμως συχνά στην Ελλάδα για να δει τη μητέρα της η οποία είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια, η μητέρα της είχε συμμετάσχει επίσης στο Voice το 2017 με την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη. Στις blind εμφανίστηκε με το τραγούδι «Soulmate» Την διεκδίκησαν και οι τέσσερις coaches και επέλεξε την ομάδα του Κωνσταντίνου Αργυρού. Από τα knockouts πέρασε με το «Halo» ενώ στα Battles εμφανίστηκε με το «Bang Bang» απέναντι στην Dodona όπου με ένα Steal πέρασε στην ομάδα της Έλενας.

Ο 30χρονος Στάθης Μπαλάφας είναι απόφοιτος μουσικού σχολείου και είναι μουσικός και τραγουδιστής από την Πάτρα. Στα Blinds τραγούδησε «Ψέματα» κατάφερε να ακούσει τρία «Σε θέλω» από τους coaches αλλά να κάνει και τρία ντουέτα μαζί τους στη σκηνή επιλέγοντας στο τέλος την ομάδα της Έλενας. Στα Knockouts τραγούδησε «Απόψε θα θελα» ενώ στα Battles πέρασε απέναντι στην Armine Barikian με το «Εμείς οι δυο ταιριάζουμε».

Η Θεοδώρα Μουρατίδου είναι 18 ετών και έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε βιολί όταν ήταν πέντε ετών και είναι απόφοιτος Μουσικού σχολείου. Στις blind τραγούδησε «Αν μ’ αγαπούσες» γυρνώντας τρεις καρέκλες, η διεκδίκηση ήταν έντονη και κορυφώθηκε με ένα ντουέτο στα Ποντιακά με τον Κωνσταντίνο. Επέλεξε την ομάδα της Έλενας και στα Knockouts τραγούδησε «All I could do was cry», στα Battles αναμετρήθηκε με την Θεοδώρα Μουρατίδου και πέρασε με το «When you believe».

Το #teamSakis έχει ήδη στον ημιτελικό δύο φωνές και τώρα στο 2ο live Cross Battle διαγωνίζεται με τους: Jose Manuel Arrieta Duarte, Μαρία Αυξέντη, Εύη Κοκόλη και Κάτια Σαμαντζή.

Ο Jose Manuel Arrieta Duarte είναι 25 χρονών. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βραζιλία και ο πατέρας του είναι από τη Χίο. Είναι αυτοδίδακτος σε κιθάρα και γιουκαλίλι και έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων. Από τις Blind πέρασε με το «ADMV» γυρνώντας την καρέκλα του Σάκη ενώ φεύγοντας χόρεψε με τον ίδιο και με τον Κωνσταντίνο. Στα Knockouts τραγούδησε «Que Lloro» ενώ στα Battles μονομάχησε με την Μαριαλένα Κωνσταντίνου στο «Imagine» κερδίζοντας την πρόκριση.

Η 25χρονη Μαρία Αυξέντη είναι μουσικός και δασκάλα μουσικής από την Κύπρο και έχει κάνει μεταπτυχιακό στην jazz και στην παιδαγωγική μουσική. Στη blind ερμήνευσε «City of stars» γυρνώντας και τις τέσσερις καρέκλες. Η διεκδίκηση ήταν έντονη και εκείνη επέλεξε την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου. Στα Knockouts τραγούδησε το «Hopelessly devoted to you» και στα Battles αναμετρήθηκε με τον Λεύκο στο «The Lady is A Trap» και με ένα steal βρέθηκε στην ομάδα του Σάκη.

Η Εύη Κοκόλη είναι 19 ετών, είναι απόφοιτος μουσικού σχολείου και σπουδάζει Στατιστική. Στις Blind τραγούδησε «Rise Up» γύρισε και τις τέσσερις καρέκλες, ο Πάνος μπλόκαρε τον Κωνσταντίνο από τη διεκδίκησή της όμως εκείνη επέλεξε την ομάδα του Σάκη. Από τα Knockouts πέρασε με το «Warrior» ενώ στα Battles βρέθηκε απέναντι στην Εβελίνα Πιττή και πήρε την πρόκριση τραγουδώντας «Happier than ever».

Η Κάτια Σαμαντζή είναι 30 ετών και κατάγεται από την Αμαλιάδα. Είναι επαγγελματίας τραγουδίστρια και έχει συνεργαστεί με μεγάλους καλλιτέχνες. Στις Blind εμφανίστηκε με το «Je t’ aime» γυρνώντας και τους τέσσερις coaches, ο Σάκης μπλόκαρε τον Πάνο και την πήρε στην ομάδα του. Στα knockouts τραγούδησε «Let me entertain you» ενώ στα Battles μονομάχησε με τον Wolfgang Schorer στο «Dream On» περνώντας στην επόμενη φάση.

