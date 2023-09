Ποιοι διάσημοι ηθοποιοί απέρριψαν τον ρόλο του Γκάνταλφ - Τι αποκάλυψε ο Ian McKellen Ψυχαγωγία 15:09, 10.09.2023 linkedin

Σε συνέντευξη του για την προώθηση της νέας του ταινίας, ο σπουδαίους Βρετανός ηθοποιός αποκάλυψε ποιοι διάσημοι συνάδελφοι του ήταν η «πρώτη επιλογή», πριν από αυτόν, για τον ρόλο του Γκάνταλφ στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»