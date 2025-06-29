Σήμερα, Κυριακή 29 Ιουνίου στις 19.30, ξεκινά τη... λειτουργία του το «Πλυντήριο», το νέο καθαρό αντιδελτίο του ΣΚΑΪ, που παρουσιάζει η Νεφέλη Μεγκ και κάνει μπουγάδα στην επικαιρότητα.

Ας ρίξουμε μια ματιά σε κάποια από τα πολιτικά πρόσωπα, τα γεγονότα και τις επικοινωνιακές «πατάτες» που μπαίνουν στον κάδο του πρώτου επεισοδίου:

- Το Athens Pride Festival έκλεισε τα 20 του χρόνια. Ποιο πρόσωπο – έκπληξη, όμως, διεκδικεί την πρωτιά για τη συνεχόμενη παρουσία του;

- Ο Donald Trump έστησε μια στρατιωτική παρέλαση προς τιμήν της 250ης επετείου του αμερικάνικου στρατού, που συνέπεσε με τα γενέθλια του. Ποιοι άλλοι είχαν κάνει παρόμοια γενέθλια; Τι προσδοκίες είχε και... τι πήρε τελικά;

- Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια προσωπική ενδοσκόπηση και, ταυτόχρονα, ενέπνευσε τη Νεφέλη Μεγκ...

- Ο Στέφανος Κασσελάκης εξηγεί το άρθρο για την εσχάτη προδοσία...

Από σήμερα, Κυριακή 29 Ιουνίου, στις 19.30, και κάθε εβδομάδα, όλα μπαίνουν στον κάδο – χωρίς χρώματα και χωρίς πρόγραμμα ευαισθησίας. Η Νεφέλη Μεγκ, αντί για καθαριστικό, χρησιμοποιεί αιχμηρό χιούμορ!

Το «Πλυντήριο» ήρθε για να καθαρίσει «τα λερωμένα, τα άπλυτα», αλλά και να δείξει τι κρύβεται κάτω απ’ τους λεκέδες...

Δείτε το trailer:

