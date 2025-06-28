Αμαλία Κωστοπούλου: Είχε... πακέτο από την Τζένη Μπαλατσινού!

Ένα πολύ νοσταλγικό πακέτο δέχτηκε η Αμαλία Κωστοπούλου από τη μαμά της, Τζένη Μπαλατσινού με πράγματα που πρέπει να έχει πια στο δικό της σπιτικό που ανοίγει μετά τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ.

Η μαμά Τζένη φυλούσε ως κόρη οφθαλμού τα ενθύμια από την πρωτότοκη κόρη της σε όλη της διαδρομή μέχρι την ενηλικίωση και ήρθε η ώρα να της παραδώσει αυτή την «προίκα».

«Η μαμά μου μού έστειλε όλα αυτά τα πράγματα της παιδικής μου ηλικίας από την Ελλάδα στο Τέξας ώστε να έχω ένα κομμάτι από το σπίτι μου εδώ.

«Οι πρώτες μου καουμπόικες μπότες που ήταν ροζ ανάμεσα σε αμέτρητες πουέντ, καπελάκια αποφοίτησης, στολές, λευκώματα, συλλογές από αυτοκόλλητα, Μπάρμπι και κάποια σημειώματα φίλων από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο που με έκαναν να κλάψω.

Δύο φωτογραφικές μηχανές και τα εξώφυλλά μου από την εποχή που έκανα modelling στο σχολείο.

Με ασφάλεια μπορώ να πω ότι κάποια πράγματα δεν αλλάζουν και έκλεισαν τον κύκλο τους.

Σε ευχαριστώ μανούλα!» έγραψε η μέλλουσα νύφη.

