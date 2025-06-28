Οι πύλες στο «Τείχος των Εθνών» άνοιξαν ακριβώς στις 16:00 και μέσα σε λίγα λεπτά το ΟΑΚΑ γέμισε από έναν παλλόμενο ωκεανό θεατών. Περισσότεροι από 60.000 φίλοι του ΛΕΞ πλημμύρισαν τον χώρο, προκαλώντας ενθουσιασμό για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.

Λίγο μετά τις 21:00, όταν ο ράπερ ανέβηκε στη σκηνή, η νύχτα φωτίστηκε από πύρινα πυροτεχνήματα και πυκνούς καπνούς. «Αθήνα, είσαι εδώ;» φώναξε ο ΛΕΞ και το πλήθος απάντησε με ένα εκκωφαντικό «Εδώ!!!», δώρο έμπνευσης για την εκκίνηση του σόου.

Από τη Νέα Σμύρνη και το Καυταντζόγλειο μέχρι το ΟΑΚΑ, ο Θεσσαλονικιός καλλιτέχνης ξαναζωντάνεψε χθες βράδυ το κοινό σε μια συναυλία που βγήκε sold out μέσα σε λίγες ώρες από την ανακοίνωσή της. Για την αυριανή βραδιά στον ίδιο χώρο έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια.

Οι θαυμαστές δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό να τραγουδούν τις επιτυχίες του, ενώ ιδιαίτερα εκρηκτική αποδείχθηκε η στιγμή που έπαιξε κομμάτια από τον νέο του δίσκο «Γ.Τ.Κ. (Για Την Κουλτούρα)», που απέκτησε χρυσή διάκριση σε λιγότερο από μία εβδομάδα κυκλοφορίας.



