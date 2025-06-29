Ο Τιμ Μπάρτον στην Πόλη του Μεξικού εγκαινίασε την έκθεση «The Labyrinth»

Ο σκηνοθέτης, Τιμ Μπάρτον επισκέφθηκε την Πόλη του Μεξικού για τα εγκαίνια της τεράστιας έκθεσής του με τίτλο «The Labyrinth» και αφιέρωσε χρόνο να περιηγηθεί στα αξιοθέατα της μεξικανικής πρωτεύουσας.

Ο Τιμ Μπάρτον ταξίδεψε στα κανάλια Xochimilco με παραδοσιακό σκάφος, τραχινέρα, συνοδευόμενος από Μεξικανούς διάσημους, όπως οι ηθοποιοί Χουάν Μάνουελ Μπερνάλ και Μπάρμπαρα Μόρι.

OMG... Belinda fue la invitada de honor del cineasta #TimBurton en la apertura de su exposición #Laberinto en CDMX. 🖤🎬🙌#Belinda ganando como siempre... pic.twitter.com/LCFsNyL4VT — Mixup (@MixupTeam) June 26, 2025

«Μου αρέσει να επισκέπτομαι το Μεξικό επειδή το νιώθω τόσο κοντά μου» σημείωσε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο κοιμητήριο Dolores εξηγώντας ότι μεγαλώνοντας στο Λος Άντζελες ήρθε σε επαφή με τις παραδόσεις της Ημέρας των Νεκρών και τη μεξικανική τέχνη που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για το ιδιαίτερο στυλ του.

Ο Τιμ Μπάρτον επισκέφθηκε την παραδοσιακή πόλη Τεποζτλάν στο Μορέλος, γνωστή για την προκολομβιανή κληρονομιά και την αποικιακή αρχιτεκτονική της.

Παρακολούθησε επίσης έναν αγώνα πάλης lucha libre στο Arena Mexico της Πόλης του Μεξικού και πόζαρε για μια φωτογραφία με μερικούς από τους αστέρες του σόου.

Η έκθεση «The Labyrinth» είναι μια καθηλωτική εγκατάσταση με 28 θεματικές αίθουσες όπου οι επισκέπτες μπορούν να δουν πάνω από 200 από τα πρωτότυπα έργα του σκηνοθέτη, συμπεριλαμβανομένων σκίτσων, γλυπτών και κοστουμιών από αρκετές από τις ταινίες του.

Η έκθεση είναι διαδραστική, καθώς προσφέρεται σε κάθε επισκέπτη η ευκαιρία να επιλέξει τη δική του περιπέτεια, πράγμα που σημαίνει ότι καμία ξενάγηση δεν είναι ίδια με την προηγούμενη.

«Γνωρίστε το γοητευτικό καστ του Έντουαρντ Ψαλιδοχέρη. Βυθιστείτε στη γλυκιά υπερβολή του Τσάρλι και του Εργοστασίου Σοκολάτας και πείτε προσεκτικά: Σκαθάρι, Σκαθάρι, Σκαθάρι. Πίσω από κάθε πόρτα με περισσότερους από 300 συνδυασμούς, ο Λαβύρινθος θα σας οδηγήσει στον πυρήνα του. Αλλά προσοχή η επιλογή του λάθος μονοπατιού θα μπορούσε να σας οδηγήσει σε μέρη όπου ο χρόνος σταματά και τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα... Πιστεύετε ότι μπορείτε να ξεφύγετε από τον Λαβύρινθο;» αναφέρεται στην περιγραφή της έκθεσης που θα ανοίξει για το κοινό στις 3 Ιουλίου στο Lienzo Charro.

Η έκθεση «The Labyrinth» έχει «ταξιδέψει» στη Μαδρίτη, το Παρίσι, τη Βαρκελώνη, το Μιλάνο και τις Βρυξέλλες.

Πηγή: skai.gr

