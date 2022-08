«Περιέργως, αυτό ήταν»: Η εξομολόγηση του Στιβ Μάρτιν

Ο 76χρονος ξεκίνησε την καριέρα του ως κωμικός, κάνοντας συχνές εμφανίσεις στα The Tonight Show, The Smothers Brothers Comedy Hour και Saturday Night Live

Την απόφασή του να αποσυρθεί από την υποκριτική ανακοίνωσε ο ηθοποιός Στιβ Μάρτιν στο The Hollywood Reporter.



Ο θρύλος της κωμωδίας εξομολογήθηκε στο Hollywood Reporter ότι η κωμική σειρά μυστηρίου Only Murders In the Building στην πλατφόρμα της Disney hulu θα είναι πιθανότατα και η τελευταία του δουλειά.



«Όταν ολοκληρωθεί αυτή η τηλεοπτική σειρά, δεν πρόκειται να αναζητήσω άλλες. Δεν θα ψάξω να κάνω άλλες ταινίες. Δεν θέλω να κάνω κάμεο. Περιέργως, αυτό ήταν» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο 76χρονος ξεκίνησε την καριέρα του ως κωμικός, κάνοντας συχνές εμφανίσεις στα The Tonight Show, The Smothers Brothers Comedy Hour και Saturday Night Live. Στο Only Murders In the Building ο Στιβ Μάρτιν και ο Μάρτιν Σορτ, δύο κωμικοί των ΗΠΑ με τεράστια ιστορία, μαζί με την Σελίνα Γκόμεζ που δίνει την απαιτούμενη «φρεσκάδα» συνθέτουν ένα τρίο που σε κάνει να το αγαπήσεις. Σημειώνεται ότι ο Μάρτιν γράφει και το σενάριο μαζί με τον Τζον Χόφμαν.

Αν τελικά ο Αμερικανός ηθοποιός όντως πάρει... σύνταξη και αφιερωθεί στο αγαπημένο του μπάντζο με το Only Murders In the Building επέλεξε τον καλύτερο τρόπο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα. Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από το Skai.gr.