Pepper Secret Nights με το Jameson Irish Whiskey

Τα Pepper Secret Nights είναι μια σειρά απο ακουστικά live, μια exclusive speakeasy εμπειρία για λίγους τυχερούς Peppers.

Έρχονται σε έναν μυστικό χώρο στο κέντρο της Αθήνας. Σε ένα καταφύγιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που γίνεται κρυφό ιρλανδέζικο μπαρ. Συντονιστείτε στις εκπομπές του Pepper 96.6 και δηλώστε συμμετοχή για να ζήσετε μια βραδιά με ατμόσφαιρα Ιρλανδίας στο κρυμμένο bar του Jameson Irish Whiskey σε κρυφή τοποθεσία στο κέντρο της πόλης.

Pepper Secret Night

Πότε: Πέμπτη 28 Μαρτίου | 22.00

Που: είναι μυστικό. Θα λάβετε οδηγίες στο κινητό σας

Με ποιον: Με τον George Gaudy

Πως: Με πρόσκληση και secret code από τον Pepper 96.6

Ο George Gaudy είναι τραγουδοποιός και συνθέτης με έδρα την Αθήνα και το Λονδίνο με τη μουσική του να είναι ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Τα κομμάτια του «Mother» και «I Lost My Soul» έχουν χρησιμοποιηθεί ως opening themes στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Έτερος Εγώ».

Μετά το live, θα ακολουθήσει Pepper Dj Set από τον Λευτέρη Κεφαλά

Jameson Irish Whiskey

Το πιο δημοφιλές Ιρλανδέζικο ουίσκι στον κόσμο.

Ιρλανδέζικο ουίσκι τριπλής απόσταξης, με χαρακτηριστικά “απαλή γεύση”.

Απολαύστε Υπεύθυνα

