Pepper Church Sessions με τον Πάνο Μπίρμπα

Τη Δευτέρα 15 Απριλίου στις 20.30 καλεσμένος είναι ο Πάνος Μπίρμπας. Ο αγαπημένος singer/songwriter σε ένα μυσταγωγικό live set, ειδικά διαμορφωμένο για την Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.

Συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του σταθμού και κερδίστε προσκλήσεις.

Ραντεβού στα Pepper Church Sessions με απολαυστικά Hendrick’s & tonic.

Ο Πάνος Μπίρμπας είναι τραγουδοποιός, μουσικός, ενορχηστρωτής και μουσικός παραγωγός. Η σόλο πορεία του ξεκινά με την κυκλοφορία του πρώτου του προσωπικού album “Mournful” (2013) και του single "Lullaby" (2015).

Από το 2015, είναι frontman των Dustbowl.

Τελευταία του δουλειά, το Dandelion, κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2023 - είναι ενορχηστρωμένο από τον ίδιο τον Πάνο Μπίρμπα ενώ οι συνθέσεις του είναι βασισμένες στις αρχές του songwriting, με έντονη κινηματογραφική διάθεση και επιρροές από τα 60ς.

Τη Δευτέρα στo Pepper Church Session θα ακούσουμε δικά του κομμάτια, αλλά και διασκευές αγαπημένων του καλλιτεχνών (Leonard Cohen, The Velvet Underground, Tom Waits, Nina Simone, κα.).

Η είσοδος στα Pepper Church Sessions πραγματοποιείται μόνο με προσκλήσεις από τις εκπομπές του σταθμού.

Χορηγοί:

ΔΕΗ

Hendrick’s, το πιο ασυνήθιστο gin. Απολαύστε Υπεύθυνα.