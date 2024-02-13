Πέντε ολοκαίνουρια βιβλία ιδανικά για τους ρομαντικούς

Μιας και η αυριανή μέρα (14 Φεβρουαρίου) είναι παραδοσιακά αφιερωμένη στους ερωτευμένους, είναι κατά τη γνώμη μας και η πιο ιδανική στιγμή για να γιορτάσουμε την αγάπη και τον ρομαντισμό με τη βοήθεια… της λογοτεχνίας! Με τη ρομαντική ατμόσφαιρα της γιορτής να είναι αυτή τη περίοδο διάχυτη παντού εξάλλου, δε θα μπορούσαμε να μη στραφούμε στη γεμάτη ιδανικούς και δυνατούς έρωτες λογοτεχνία, που πάντα κάνει τους δεσμευμένους και μη αναγνώστες να ταξιδεύουν ονειροπολώντας στις σελίδες της.

Και επειδή εμείς οι βιβλιοφάγοι ψάχνουμε συνεχώς φρέσκες ιστορίες αγάπης βουτηγμένες σε ονειρικό ρομαντισμό, και ξέρουμε πως η επιλογή ανάμεσα στα δεκάδες ρομαντικά μυθιστορήματα που κοσμούν τα ράφια των βιβλιοπωλείων μπορεί να γίνει δύσκολη υπόθεση, ζητήσαμε από 5 εκδοτικούς οίκους να μας προτείνουν τις δικές τους νέες αγαπημένες κυκλοφορίες της χρονιάς, για να δούμε αν θα καταφέρουν να κλέψουν την αθεράπευτα ρομαντική καρδιά μας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.