Survivor: MVP και νέες υποψηφιότητες

Η Μπλε ομάδα υποδέχτηκε χθες μία ακόμα νέα άφιξη, τον Γιώργο Γκιουλέκα ο οποίος ήρθε για να καλύψει το κενό που άφησε η έκτακτη αποχώρηση του Κωνσταντίνου Βουγιουκαλάκη, για λόγους υγείας.

Μετά και την ήττα στον δεύτερο αγώνα ασυλίας είναι πλέον ολοφάνερο πως η Κόκκινη ομάδα δυσκολεύεται να βρει ρυθμό απέναντι στους τονωμένους Μπλε. Τα δύο Συμβούλια ανέδειξαν υποψήφιες τη Ζωή Ασουμανάκη και την Όλγα Πηλιάκη. Η δεύτερη υποψηφιότητα είναι που κλείδωσε και το φύλο της μονομαχίας.

Απόψε στο Συμβούλιο που θα διαδεχθεί το τρίτο αγώνισμα ασυλίας η χαμένη ομάδα θα πρέπει να αναδείξει την τρίτη υποψήφια προς αποχώρηση ενώ το πρόσωπο που θα βγει mvp θα ανακοινώσει την τέταρτη υποψηφιότητα. Μια ανακοίνωση που θα γίνει η αφορμή για πολλές αντιπαραθέσεις. Με ποιο κριτήριο θα αποφασίσει ο/η mvp; Στρατηγικής ή αγωνιστικό;

Μέχρι να δούμε όμως τις νέες υποψηφιότητες ας γνωρίσουμε καλύτερα τον νέο Survivor:



Γιώργος Γκιουλέκας

Ηλικία: 29 ετών

Ιδιότητα: Επιχειρηματίας

Κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και είναι απόφοιτος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το επιχειρηματικό δαιμόνιό του τον ώθησε στην ίδρυση του δικού του e - Shop με αντρικό ρουχισμό. Συμμετέχει ενεργά σε φιλανθρωπικές δράσεις ως εθελοντής. Στα 25 του χρόνια ταξίδεψε στην Τανζανία όπου ως εθελοντής βοήθησε να χτιστούν σπίτια για τις γυναίκες ενός χωριού. Πέρα από επιχειρηματίας δηλώνει και Tik Toker, τον τελευταίο χρόνο ανεβάζει βίντεο αθλητικού περιεχομένου με χιουμοριστική διάθεση. Κάθε καλοκαίρι κάνει camping. Ανυπομονεί να βρεθεί στην παραλία του Αγίου Δομινίκου, όπως λέει έρχεται για να κάνει μια παύση από την καθημερινότητα του, για εκείνον θα είναι μια νίκη απέναντι στο χρόνο.

Δείτε το τρέιλερ:

SURVIVOR

Κυριακή έως Τετάρτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ



#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.