Παντελής Καναράκης: Όλη η αλήθεια για το βίντεο «επίθεσης» στη Ναταλία Γερμανού

Πολύς λόγος έγινε και πολλά γράφτηκαν χθες για ένα βίντεο που ανέβασε ο Παντελής Καναράκης στο instagram του και στο οποίο έκραζε χοντρά τη Ναταλία Γερμανού για τα θετικά λόγια που είπε στον τηλεοπτικό αέρα για την Ελένη Μενεγάκη.

«Η Ναταλία Γερμανού βγήκε στην εκπομπή της και μίλησε με καλά λόγια για την Ελένη Μενεγάκη και είπε ότι την αγαπάει.

Η Ναταλία Γερμανού, που την έβριζε τη Μενεγάκη, που μιλούσε πίσω από την πλάτη της παρά πολύ άσχημα. Μίλησε άσχημα για την Μενεγάκη μέχρι και σε στελέχη του ΣΚΑΙ και του Alpha. Σε όλα τα στελέχη!

Έπιανε τα στελέχη και τους μιλούσε άσχημα για την Μενεγάκη και τώρα την έπιασε ο πόνος για τη Μενεγάκη, που θα φύγει από την καθημερινή ζώνη.

Έλα σε παρακαλώ τώρα! Λες και δεν ξέρουμε ποιος τα κάνει αυτά. Αφού η Ναταλία Γερμανού είναι κουμπαρά της Βίσση. Δεν μας παρατάς, ρε Βίσση» έλεγε στο βίντεο ο Παντελής Καναράκης και όλοι ασχολήθηκαν με αυτό ως σκληρή επίθεση του Παντελή στην Ναταλία Γερμανού.

Κανείς δεν κατάλαβε πως αυτό το βίντεο ανέβηκε στα πλαίσια του τρολαρίσματος που κάνει συχνά ο κωμικός ηθοποιός και φυσικά δεν ήταν μια επίθεση ενταντίον κανενός.

Σήμερα η Μαρία Μπακοδήμου και ο Ισίδωρος Φίκαρης στην εκπομπή «Γειά σου» έβαλαν τα πράγματα στη θέση τους επικοινωνώντας με τον Παντελή και δίνοντας τη σωστή διάσταση στο θέμα.

