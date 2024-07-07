Ίαν Στρατής: «Δεν ξέρετε πόσο πολύ κρατήθηκα να μην απαντήσω στον κύριο Ψινάκη»

Έχει περάσει πια αρκετός καιρός από τη βραδιά που ο Ηλίας Ψινάκης ως guest κριτής στο J2US είχε φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τόσο τον Ίαν Στρατή, όσο και την παρτενέρ του Πηνελόπη Αναστασοπούλου όταν κατά τη διάρκεια της κριτικής της εμφάνισής τους έκανε ένα σχόλιο για τη Μαίρη Συνατσάκη, σύντροφο και μητέρα του παιδιού του τραγουδιστή.

«Είχα αρνητική γνώμη για εσάς γιατί δεν πήγαινα και δεν πάω τη γυναίκα σας βασικά. Για δικούς μου λόγους, μου είχε κάνει κάτι με το metoo. Είστε πραγματικά καταπληκτικός, έμεινα» με τον τραγουδιστή να μην του απαντά εκείνη τη στιγμή on air και να δέχεται σκληρή κριτική στα Social Media τότε για αυτό και παρά το γεγονός ότι η ίδια η Μαίρη Συνατσάκη τον στήριξε για τη στάση του.

Σήμερα ο Ίαν Στρατής βρέθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και ρωτήθηκε από τη Σίσσυ Χρηστίδου ανάμεσα σε πολλά άλλα και για αυτό το θέμα:

«Δεν ξέρετε πόσο πολύ κρατήθηκα με τον κύριο Ψινάκη, αλλά δεν θέλω να πω παραπάνω γι’ αυτό. Ας πούμε ότι κρατήθηκα, ας μείνουμε εκεί» είπε ο Ίαν Στρατής με τη Σίσσυ Χρηστίδου να απαντάει:

Η παρουσιάστρια αποκρίθηκε: «Εντάξει, εγώ αυτή την αντίδραση που είχες θα ήθελα από σένα, δεν θα ήθελα κάτι άλλο. Αν μετράει η γνώμη μου, έστω και λίγο, θεωρώ ότι οποιαδήποτε άλλη αντίδραση δίνει μια βαρύτητα που δεν χρειάζεται».

«Δεν χρειάζονταν σίγουρα αυτά τα λόγια που είπε ο κύριος Ψινάκης» πρόσθεσε ο Ίαν Στρατής και άλλαξαν κουβέντα.

