Ζέτα Δούκα: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου με την κόρη της. Μια φανταστική μέρα!

Στην Επίδαυρο βρέθηκε η Ζέτα Δούκα έχοντας για πρώτη φορά μαζί της την 8χρονη κόρη της Θάλεια και τόσο η μαμά, όσο και η κόρη –για διαφορετικούς λόγους- ενθουσιάστηκαν και δεν βλέπουν την ώρα να ξαναπάνε.

Η ηθοποιός δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες από την αξέχαστη -και για τις δύο- βραδιά και έγραψε:

«Μια μέρα στην Επίδαυρο. Μια φανταστική μέρα , στην οποία έγιναν τα εξής υπέροχα:

1/ Είδα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επιδαύρου και σε παγκόσμια πρεμιέρα την παράσταση «Ιφιγένεια η εν Αυλίδι» του Ευριπίδη , σε σκηνοθεσία του Timofey Kulyabin, ένα αριστούργημα με σύγχρονα σχόλια περί πολέμου, αποποίησης ευθυνών πάσης φύσεως και κυρίως περί του τρόπου γραφής της ιστορίας κατά το συμφέρον των ισχυρών!

Μπράβο σε όλους τους συντελεστές, ξεχωριστά μπράβο στους αγαπημενους μου Μαρία Ναυπλιώτου και Νίκος Ψαρράς, που ενσάρκωσαν μαγικά την Κλυταιμνήστρα και τον Αγαμέμνονα, προσδίδοντας το βάθος και τον αβάσταχτο πόνο των γονέων που αναγκάζονται να οδηγήσουν το παιδί τους στο θάνατο.

2/ Πήγα μαζί με τη Θάλεια, για πρώτη φορά στον ευλογημένο αυτό τόπο. Και μπορεί να μην παρακολούθησε την παράσταση (εκτός των πρακτικών δυσκολιών, θεώρησα ότι το θέμα θα ήταν και κάπως σκληρό για το 8χρονο παιδί μου), ήταν όμως στην ομάδα δημιουργικής απασχόλησης που παρέχεται στα παιδιά κατά τη διάρκεια που οι γονείς παρακολουθούν την παράσταση.

Εξαιρετική ιδέα, ακόμη πιο εξαιρετική η υλοποίηση της από την ομάδα των φροντιστών, που μαθαίνουν στα παιδιά όχι μόνο την ιστορία του έργου που διαδραματίζεται στο θέατρο, μέσα από τραγούδια και παιχνίδια, αλλά μεταδίδουν και τα μηνύματα που ο εκάστοτε σκηνοθέτης θέλει να μοιραστεί με το κοινό( πχ ο Kulyabin για το γεγονός οτι μπορούμε να επιλέξουμε το τέλος σε κάθε ιστορία).

Η Θάλεια βγήκε κατενθουσιασμένη και θέλει από τώρα να προγραμματίσουμε την επόμενη φορά που θα έρθουμε, για να καταφέρει, εκτός των άλλων, να μείνει ξύπνια στον «Λεωνίδα» που πήγαμε μετά για φαγητό και κοιμήθηκε στην αγκαλιά μου μετά από 15’»

