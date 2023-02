Για πρώτη φορά «ομάδα διαχείρισης κρίσεων» στα Όσκαρ - Οι «Ράμπο» που θα προλαμβάνουν τα απρόοπτα

Μετά το περσινό, «οσκαρικό» χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ και αλλά απρόοπτα περιστατικά που συμβαίνουν κατά καιρούς στα βραβεία, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου αποφάσισε φέτος να κάνει κάτι για να αποφύγει παρόμοια σκηνικά.

Έτσι, ιδρύθηκε μια «ομάδα κρίσης» - κάτι σαν Ράμπο των Όσκαρ – οι οποίοι θα αναλάβουν δράση στη φετινή τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ για να χειριστούν τυχόν απρόβλεπτα γεγονότα.

The Oscars will have a 'crisis team' for the upcoming ceremony, in case another Will Smith-type slap goes down. https://t.co/DC3gbEUF3p