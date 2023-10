Oprah Winfrey: Αποκάλυψε την αμοιβή της στην ταινία «The Color Purple»

Η Όπρα Γουίνφρεϊ μίλησε για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη δραματική ταινία «The Color Purple (Το Πορφυρό Χρώμα)», παραγωγής 1985, στο περιοδικό «Essence» υπογραμμίζοντας ότι το κίνητρο να υποδυθεί την Σοφία δεν ήταν τα χρήματα καθώς όπως αποκάλυψε η αμοιβή της ήταν 35.000 δολάρια.

«Δεν μπορώ να σας εξηγήσω τι σήμαινε αυτό για μένα, ήθελα όσο τίποτα άλλο στη ζωή μου να παίξω στο «The Color Purple», είπε η μεγιστάνας των μέσων μαζικής ενημέρωσης στις πρωταγωνίστριες της νέας κινηματογραφικής διασκευής, Ντανιέλ Μπρουκς, Ταράτζι Π. Χένσον, H.E.R. και Φαντάσια Μπαρίνο.

«Μου έδωσαν μόνο 35.000 δολάρια για να παίξω σε αυτή την ταινία, και ήταν τα καλύτερα χρήματα που έχω κερδίσει ποτέ. Άλλαξαν τα πάντα και με δίδαξαν τόσα πολλά».

Η ταινία αφηγείται την ιστορία τριών γυναικών, οι οποίες μοιράζονται ένα μοναδικό δεσμό. Είναι βασισμένη στο ομώνυμο και βραβευμένο με Πούλιτζερ μυθιστόρημα της Άλις Γουόκερ του 1982 σε σκηνοθεσία Blitz Bazawule. Μέσα από τους αγώνες, τις δυσκολίες που συναντούν, τις χαρές και τις ανατροπές της ζωής τους, η αδερφική αγάπη είναι αυτό που τους ενώνει.

This is what it looks like when you put sisterhood, talent, and immeasurable joy in one room! @Oprah Winfrey, @tarajiphenson, @TasiasWord, @thedanieb & @HERMusicx take center stage as ‘The Color Purple’ cast graces the cover of our November/December issue. #ESSENCE



Read the… pic.twitter.com/alJrQP9ZOT