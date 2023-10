Netflix: Μετά το «Crown» έρχεται μίνι σειρά για τον Τζον Φ. Κένεντι

Το Netflix ετοιμάζει μια μίνι σειρά για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, όπως μεταφέρει αποκλειστικά το «Variety». Θα είναι βασισμένη στο βιβλίο «JFK: Coming Of Age In The American Century, 1917-1956» του βραβευμένου με Πούλιτζερ συγγραφέα Φρέντρικ Λόγκεβαλ, το οποίο κυκλοφόρησε το 2020 με το πρώτο μέρος της δίτομης βιογραφίας να αφηγείται τη ζωή του από την παιδική ηλικία στη Μασαχουσέτη μέχρι την εποχή που έγινε ο νεότερος Πρόεδρος των ΗΠΑ.

