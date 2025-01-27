Μία τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας γίνεται το στούντιό μας, σήμερα εκτάκτως στις 16.00. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής ταξιδεύουν και βγαίνουν ζωντανά από την Καστοριά.

Μέσα στην ξακουστή λίμνη της Καστοριάς τραβάμε κουπί με τους αθλητές του Ναυτικού Ομίλου που αποτελεί φυτώριο παγκόσμιων πρωταθλητών και ολυμπιονικών.

Φέρνουμε τις εικόνες του Δισπηλιού, ενός από τους αρχαιότερους λιμναίους οικισμούς στην Ευρώπη αλλά και των αρχοντικών μέσα στις γραφικές γειτονιές της πόλης.

Μιλάμε με ανθρώπους, των οποίων το εισόδημα προέρχεται μόνο από εποχικές εργασίες, και συζητάμε πώς η παρακμή της γουνοποιίας επηρέασε την τοπική αγορά εργασίας και κατανάλωσης. Τι μπορεί να γίνει για να αναστραφεί το κλίμα; Και τι κάνει μια τοπική ομάδα εθελοντών της τέχνης, για να ξαναδώσει ζωή στην οδό Μητροπόλεως, τον άλλοτε εμπορικό δρόμο της πόλης;

Από τη Σαντορίνη, όπου καταφεύγουν πολλοί Καστοριανοί για εργασία, το νησί όπου ένας στους τρεις μόνιμους κατοίκους είναι εσωτερικός μετανάστης, ακούμε τους λόγους της εγκατάστασής τους και τα κίνητρα που προσφέρουν οι επιχειρηματίες για να φέρουν προσωπικό ή να το κρατήσουν εκεί.

Στα Κορέστεια χωριά συναντάμε μια κτηνοτρόφο που καθημερινά φροντίζει οικογένεια, σπίτι και μαντρί, δίνοντάς μας μαθήματα δύναμης, αντοχής και αποφασιστικότητας.

Τα παιδιά της ομάδας Lemon Skates μας διασκεδάζουν με τις δράσεις τους που έχουν πάντα κοινωνικό πρόσωπο και τις ακολουθούν με χαρά οι πολίτες με πρώτες από όλες… τις μαμάδες τους!

Παρακολουθούμε τους μάστορες της υλοτομίας στα ορεινά της Καστοριάς, αυτούς που εξασφαλίζουν καυσόξυλα για ολόκληρη την Ελλάδα.

Δείτε το trailer:

