Αίσθηση έχουν προκαλέσει δηλώσεις του γνωστού ηθοποιού Άρη Σερβετάλη, στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ο οποίος τάχτηκε κατά των αμβλώσεων, λέγοντας μάλιστα πως είναι προτιμότερο μια γυναίκα να κυοφορήσει και μετά ας «πετάξει ή δώσει σε ορφανοτροφείο» το βρέφος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σερβετάλης αναφέρει στην κάμερα: «Οι αμβλώσεις για μένα είναι δολοφονία. Είναι απροστάτευτα πλάσματα που προτιμάμε να τα σκοτώσουμε. Δυστυχώς, αισθάνομαι ότι τη θέση της γυναίκας δεν την τιμά να ταυτίζεται με μία δολοφονία, ειδικά για ένα πλάσμα που είναι τελείως απροστάτευτο. Είναι προτιμότερο για μένα να πάρει την ευθύνη κάποιος να το κυοφορήσει και μετά ας το πετάξει ή ας το δώσει σε ορφανοτροφείο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά».

Και συνεχίζει:

«Νομίζω ότι η ελευθερία φέρει και ευθύνες που πρέπει να τις επωμιζόμαστε και νομίζω ότι αυτό με τις εκτρώσεις είναι μια πολύ μεγάλη αδικία. Και για τη γυναίκα την ίδια, αλλά και για τα παιδιά τα οποία δεν υπάρχουν. Εγώ, εσύ πχ, δεν θα υπήρχαμε στην επιλογή μιας γυναίκας να το σκοτώσει το παιδί της. Νομίζω ότι δεν την τιμά αυτό τη γυναίκα. Κι αυτό που αναφέρουν ως αυτοδιάθεση. Και αυτό το πλάσμα δεν έχει δικαίωμα; Δεν έχει αυτοδιάθεση; Μάλλον, δεν ορίζει τον εαυτό του, ορίζεται από έναν άλλο άνθρωπο που πρέπει να το προστατεύσει. Αλλά δεν φταίει μόνο η γυναίκα, πολλές φορές και ο άντρας πιέζει τη σύντροφό του να κάνουν έκτρωση. Νομίζω ότι αυτό είναι παρά φύσιν».

Ερωτώμενος για το τι αναφέρει η θρησκεία για τις αμβλώσεις, ο ηθοποιός επαναλαμβάνει: «Για τις εκτρώσεις, είναι παρά φύσιν αυτό, είναι ατόπημα. Είναι αμαρτία. Εννοώ, έχεις την ελευθερία να επιλέξεις να πας με έναν άνθρωπο, μετά τι κάνεις; Δεν παίρνεις την ευθύνη; Τουλάχιστον να κυοφορηθεί αυτό το βρέφος, ο άνθρωπος και μετά ας το αφήσει σε ένα ορφανοτροφείο. Κάπου αλλού».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.