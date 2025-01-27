Χθες, Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2025, την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα αλλά και σε μεγάλεις πόλεις της Ελλάδας, η Ιωάννα Τούνη βρισκόταν στο Ντουμπάι και έδειχνε τους διαδικτυακούς της φίλους τους ξέφρενους χορούς της αλλά και τις τουαλέτες στο Mall.
@j.touni Δεν θα κατουρήσω ποτέ ξανά με τόση χαρά μακρυά από εδώ 🫠🥲🥲 #fyp #dubai #viralvideos #wc #μπεςφοργιου #μπεσφοργιουγαμώ ♬ original sound - Ioanna Touni
Οι χρήστες του TikTok για μια ακόμη φορά την «έβαλαν» στον τοίχο για την πολυτελή ζωή της κι άρχισαν να της στέλνουν επικριτικά μηνύματα επισημαίνοντας ότι «ζει εκτός πραγματικότητας».
Ρε πχια #Τεμπη και οξυγονα κ μλκιες? Η Ιωάννα Τουνη πήγε #Dubai με λαιμ βρακι...αυτά απασχολούν το ποπολο pic.twitter.com/ETKoBiuGF9— Edward Scordoboutsoglou (@EdwardScordobo1) January 27, 2025
Μετά τις έντονες αντιδράσεις και τα δεκάδες αρνητικά σχόλια, η Ιωάννα Τούνη έκανε και Instagram Story για τα Τέμπη, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μακάρι να ήμυν και εγώ εκεί… Δικαιοσύνη για τα Τέμπη».
