Ιωάννα Τούνη: Τρελό «κράξιμο» για τα βίντεο από το Ντουμπάι την ώρα συγκέντρωσης για τα Τέμπη

«Μακάρι να ήμουν και εγώ εκεί… Δικαιοσύνη για τα Τέμπη», έγραψε η influencer στα social media μετά τις έντονες αντιδράσεις και τα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε

Ιωάννα Τούνη

Χθες, Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2025, την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα αλλά και σε μεγάλεις πόλεις της Ελλάδας, η Ιωάννα Τούνη βρισκόταν στο Ντουμπάι και έδειχνε τους διαδικτυακούς της φίλους τους ξέφρενους χορούς της αλλά και τις τουαλέτες στο Mall.

@j.touni Δεν θα κατουρήσω ποτέ ξανά με τόση χαρά μακρυά από εδώ 🫠🥲🥲 #fyp #dubai #viralvideos #wc #μπεςφοργιου #μπεσφοργιουγαμώ ♬ original sound - Ioanna Touni

Οι χρήστες του TikTok για μια ακόμη φορά την «έβαλαν» στον τοίχο για την πολυτελή ζωή της κι άρχισαν να της στέλνουν επικριτικά μηνύματα επισημαίνοντας ότι «ζει εκτός πραγματικότητας».

Σχόλια για την ανάρτησή της

Μετά τις έντονες αντιδράσεις και τα δεκάδες αρνητικά σχόλια, η Ιωάννα Τούνη έκανε και Instagram Story για τα Τέμπη, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μακάρι να ήμυν και εγώ εκεί… Δικαιοσύνη για τα Τέμπη».

Η ανάρτησή της

Πηγή: skai.gr

