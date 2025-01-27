Μειώθηκαν οι on line μεταδόσεις τραγουδιών της Κάρι Άντεργουντ και του Nelly μετά τις εμφανίσεις τους στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ερμηνεία του «America The Beautiful» από την τραγουδίστρια της κάντρι Κάρι Άντεργουντ στην τελετή ορκωμοσίας του προέδρου των ΗΠΑ έγινε viral αφού υπήρξαν τεχνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της ερμηνείας της που την ανάγκασαν να τραγουδήσει a capella.

Τα ποσοστά streaming της μουσικής στην πραγματικότητα μειώθηκαν κατά 6% την ημέρα της ορκωμοσίας του Αμερικανού προέδρου. Η μουσική της Άντεργουντ μεταδόθηκε 1,46 εκατομμύρια φορές την ημέρα της τελετής ορκωμοσίας, ενώ μία εβδομάδα πριν τα streams ήταν 1,55 εκατομμύρια, σύμφωνα με το Luminate, μέσω του Billboard.

Carrie Underwood and Nelly’s streaming numbers dip after performing at Donald Trump’s inauguration https://t.co/IHQRB914Tk — NME (@NME) January 26, 2025

Ο Nelly, ο οποίος εμφανίστηκε επίσης στην ορκωμοσία του προέδρου Τραμπ και απάντησε στις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφασή του, αποκαλώντας «τιμή» να τραγουδά στην τελετή, είδε επίσης μείωση της ακροαματικότητας του. Τα τραγούδια του μεταδόθηκαν 1,54 εκατομμύρια φορές την ημέρα της τελετής, ενώ είχε 1,63 εκατομμύρια μεταδόσεις μια εβδομάδα νωρίτερα.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τη συμμετοχή της Άντεργουντ στην τελετή. «Η Κάρι Άντεργουντ τραγουδά στην ορκωμοσία του Τραμπ, οπότε μποϊκοτάρω όλη τη μουσική της» έγραψε χρήστης στο X.

«Αγαπώ τη χώρα μας και είναι τιμή μου που μου ζητήθηκε να τραγουδήσω στην τελετή… Είναι τιμή να απαντώ στο κάλεσμα σε μια στιγμή που πρέπει όλοι να είμαστε μαζί», απάντησε η τραγουδίστρια.

