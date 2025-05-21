Η Χαλκιδική υποδέχεται σήμερα, Τετάρτη 21 Μαΐου στις 14.45, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή. Για 2 μέρες, υπαίθριο στούντιο της εκπομπής γίνεται η χερσόνησος της Χαλκιδικής, που συνδυάζει μοναδικά το βουνό και τη θάλασσα, το πράσινο και το μπλε χρώμα, ενώ προσφέρει στους επισκέπτες συναρπαστικές εμπειρίες.

Η γη της Χαλκιδικής είναι υπερήφανη για τον παγκόσμιο φιλόσοφό της, τον Αριστοτέλη. Οδηγούμαστε στα βήματά του και τη σκέψη του. Φυσιογνωμία που έζησε στην περιοχή είναι και ο μυθιστορηματικός Αλέξης Ζορμπάς, ο οποίος ενέπνευσε τον Καζαντζάκη αλλά και το… συρτάκι. Περπατάμε στο χωριό του, το Παλαιοχώρι και μαθαίνουμε πραγματικά γεγονότα της ζωής του.

Ακούμε μια συγκινητική ιστορία από τα Μουδανιά για ένα κοριτσάκι που ζει κάπως διαφορετικά την παιδική του ηλικία σε σχέση με τους συνομηλίκους της. Ήταν 6 χρονών όταν διαγνώστηκε με λευχαιμία. Έναν χρόνο μετά, η Ιωαννούλα είναι καλά χάρη στην αγάπη των γύρω της. Η 11χρονη αδελφή της έγινε δότρια μυελού των οστών για τη μικρή μαχήτρια και η οικογένεια την στηρίζει στον δύσκολο δρόμο.

Το πανέμορφο, πυκνό δάσος στο χωριό Ταξιάρχης, είναι… του πανεπιστημίου. Εκεί, φοιτητές κάνουν την πρακτική τους, συναντώντας ντόπιους νέους που μοιράζονται μαζί μας την καθημερινότητά τους αλλά και θρύλους. Κάθε χρόνο το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο του έτους ανάβει εκεί στον Ταξιάρχη.

Από το ξημέρωμα, ακολουθούμε τους υλοτόμους του Χολομώντα. Δουλεύουν σκληρά αλλά δεν αλλάζουν με τίποτα αυτό που κάνουν. Το δάσος είναι η ζωή τους και το προστατεύουν από κάθε απειλή. Αισθάνονται όμως ότι κινδυνεύουν από έναν νέο νόμο για ανάθεση της υλοτομίας σε εργολάβους.

Μια οικογένεια στη Χαλκιδική καλλιεργεί αμπέλια για να έχει την αναγκαία πρώτη ύλη για τα παραδοσιακά ντολμαδάκια. Η παράδοση πηγαίνει από τη γιαγιά στις εγγονές και τα ντολμαδάκια τους ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο.

Μια ασυνήθιστη αλλά ελπιδοφόρα εικόνα για την περιφέρεια είναι αυτή ενός κατασκευαστή πιάνου και λατέρνας στη Νέα Γωνιά Χαλκιδικής. Στο καλλιτεχνικό εργαστήριό του, ο Πάνος Ιωαννίδης μας μεταφέρει μουσικά σε ένα άλλο «σύμπαν» και μας αποκαλύπτει μυστικά.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

