Big Brother: Ανέλαβε δράση η Νάνσυ - «Ρίχνεις το επίπεδό σου, είναι ξεφτίλα»

Σε μια προσωπική και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συμβουλή προχώρησε η Νάνσυ προς τη Ζωή Ασουμανάκη στο τελευταίο επεισόδιο του Big Brother. Κάποια στιγμή που οι δύο γυναίκες βρέθηκαν μόνες στην πισίνα, η Κρητικολιβανέζα απευθύνθηκε προς το μοντέλο σε φιλικό τόνο, θέλοντας να την κάνει να αντιληφθεί κάτι που, κατά την ίδια, αγνοεί αναφορικά με τη σχέση της με τον Μπάμπη.

«Αν θες τη συμβουλή μου, Ζωή, άνοιξε λίγο τα μάτια σου για τη δική σου εικόνα... Νομίζω ότι ρίχνεις την εικόνα σου πάρα πολύ, είναι βαριές οι πλάκες, είναι ξεφτίλα... Δεν δείχνεις ποιότητα σαν γυναίκα, ρίχνεις το επίπεδό σου», της είπε μεταξύ άλλων.

Η Ζωή φάνηκε να παρακολουθεί με προσοχή, ωστόσο λίγο αργότερα μετέφερε αυτή τη συμβουλή στον Μπάμπη. Ο παίκτης, ασφαλώς, καθησύχασε τη φίλη του και την έβαλε να σκεφτεί ότι ίσως τέτοιου είδους προσβολές σε βάρος του δεν είναι και τόσο καλοπροαίρετες.

Πηγή: skai.gr

