Η απόφαση των Ανδρέα Γεωργίου και Κούλλη Νικολάου για τον Γαλανό που συγκινεί

Σήμερα στις 12 θα πραγματοποιηθεί στο Νεκροταφείο Παπάγου η κηδεία του αγαπημένου Νίκου Γαλανού που ΄έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό χώρο, τους φίλους και την οικογένειά του.

Και ανέμεσα σε αυτή την "οικογένεια" είναι σίγουρα και οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του στενά τα τελευταία 3 χρόνια. ο Ανδρέας Γεωργίου και ο Κούλλης Νικολάου, οι παραγωγοί δηλαδή της σειράς "Η Γη της Ελιάς" οι οποίοι πήραν χθες μια απόφαση. Να μην πραγματοποιηθεί σήμερα, ημέρα της κηδείας του κανένα γύρισμα της εταιρείας παραγωγής τους make it productions για καμία σειρά.

Και μπράβο τους. Ο Ανδράς Γεωργίου μάλιστα μίλησε χθες και στην εκπομπή "Buongiorno" για τη γνωριμία του και τη συνεργασία του όλα αυτά τα χρόνια με τον Νίκο Γαλανό, το πρόβλημα της υγείας του και το πώς το διαχειριζόταν.

«Αισθάνομαι λίγο άβολα να μιλήσω για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο Νίκος. Αυτό που θέλω να πω είναι το πόσο δυνατός ήταν. Από την αρχή της συνεργασίας μας ξέραμε ότι υπήρχε ένα θεματάκι, το οποίο επιδεινώθηκε στην πορεία και έπρεπε κάπως να προσαρμόσουμε τις υποχρεώσεις του Νίκου σε σχέση με τις απαιτήσεις που είχε αυτό το θέμα που αντιμετώπιζε. Το βάλαμε κάτω και το βρήκαμε.

Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν η αξιοπρέπεια που είχε αυτός ο άνθρωπος. Η αγωνία του ήταν να μη μαθευτεί, ίσως για να μην τον λυπούνται, να μην τον βλέπουν και να θεωρούν ότι είναι ανήμπορος. Ερχόταν στα γυρίσματα και είχε ένα πρόγραμμα, ήταν στρατιώτης στη δουλειά του και η αγωνία του ήταν να μη μας “κρεμάσει”. Γι’ αυτό και τον τελευταίο χρόνο αποχώρησε από τη σειρά. Το είχε νιώσει ότι δεν πάει καλά» είπε αρχικά ο Ανδρέας Γεωργίου και συνέχισε:

Ήθελε πάρα πολύ να επιστρέψει, το ελπίζαμε. Περιμέναμε κάποια αποτελέσματα για να δούμε αν θα μπορέσει να επιστρέψει στο τέλος αυτής της σεζόν για να συνεχίσει στην 5η χρονιά. Ήταν και αισιόδοξος. Πίστευε ότι θα το ξεπεράσει και ότι θα το νικήσει. Είχε πολλή δύναμη ο Νίκος. Δεν το πιστεύω ότι έγινε έτσι, αλλά από την άλλη –το λέμε και μεταξύ μας– ότι ίσως ήταν και ο τρόπος που ήθελε να φύγει. Πιστεύω ότι ήξερε. Ήταν στο σπίτι του, δεν ήθελε να φύγει σε ένα νοσοκομείο ταλαιπωρημένος. Αυτό που δε θα ξεχάσω ποτέ είναι η αξιοπρέπεια που τον χαρακτήριζε».

Σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειάς του που έγινε γνωστή με μια λιτή ανακοίνωση αντί στεφάνων ζητούν να γίνουν δωρεές στη μνήμη του στον σύλλογο "Φλόγα"

«Επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη μνήμη του, για τους σκοπούς του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια “ΦΛΟΓΑ”».

Alpha Bank: GR8001401120112002002011686

Eurobank: GR6602600630000460100128261

Εθνική Τράπεζα: GR2501101920000019248000010

Τράπεζα Πειραιώς: GR6301720150005015020641423

