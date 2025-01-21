Το βουνό των Κενταύρων, το χειμωνιάτικο αυτή την εποχή Πήλιο, γίνεται σήμερα το στούντιο του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Η Ευλαμπία Ρέβη, ο Γιώργος Κουρδής και η κάμερα της εκπομπής επισκέπτονται τα πανέμορφα χωριά του, ορεινά και παραθαλάσσια, και μιλούν με τους κατοίκους για τη ζωή τους σε αυτό το ξεχωριστό μέρος της Ελλάδας.

Ένα ζευγάρι καλλιτεχνών μας ξεναγεί στο μαγικό σύμπαν που έχουν δημιουργήσει στην Τσαγκαράδα και τον Άη Γιάννη. Πώς είναι η ζωή στην όμορφη Μακρινίτσα ενός περιπτεριούχου που επί δεκαετίες έζησε στην Αθήνα;

Στη Ζαγορά, τα διαθέσιμα ασθενοφόρα είναι είδος προς εξαφάνιση, με αποτέλεσμα η μεταφορά σε καρότσες αγροτικών να έχουν κάποτε μοιραία κατάληξη… Όμως εδώ γευόμαστε και τη νόστιμη πλευρά της ζωής, τρώγοντας τα μήλα Ζαγοράς και ακούγοντας τους αγρότες να μας εξηγούν με πόσο κόπο έστησαν ξανά την παραγωγή τους μετά τις καταστροφές.

Μπαίνουμε στο σχολείο του Σωφρονιστικού Καταστήματος Ανηλίκων Κασσαβέτειας και μιλάμε με τους μαθητές του για τη γνώση, τα όνειρά τους και τις προσδοκίες μιας ελεύθερης ζωής.

Ο ξενώνας κακοποιημένων γυναικών του Βόλου βρίσκεται σε μια μυστική τοποθεσία και, μιλώντας με στελέχη του, μάθαμε πώς καταφέρνουν τα θύματα βίας να φύγουν από τους θύτες τους αλλά και την εξέλιξή τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

