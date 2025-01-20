Πέτρος Πολυχρονίδης: Τα είπε όλα για τα «πρωινά» - «Θα το έκανα μόνο αν δεν είχα να ταΐσω τα παιδιά μου»

Μόνο καλά λόγια είχε για τα τηλεπαιχνίδια της σεζόν και τους παρουσιαστές τους ο Πέτρος Πολυχρονίδης, παρουσιαστής και ο ίδιος εδώ και χρόνια του Τροχού της τύχης.

Διαβάστε ακόμα : Μελίνα Νικολαΐδη - Δημήτρης Φιντιρίκος: Στο κοκτέιλ πάρτι του ελληνικού λόμπι στην Ουάσινγκτον με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

«Δεν έχω δεχτει προτάσεις για άλλα τηλεπαιχνίδια, το συμβόλαιό μου είναι τόσο μακροχρόνιο που δεν υπάρχει περιθώριο. Έχω δει όλα τα τηλεπαιχνίδια, είμαι λάτρης, τα προτιμώ έναντι της θλιβερής δημοσιογραφίας. Βρίσκω ότι είναι ίσως η πιο υπέροχη εποχή τηλεπαιχνιδιών στην Ελλάδα» είπε στη Super Κατερίνα και τη Μαίρη Κοκολάκη.

Για το Still Standing και τον Χρήστο Φερεντίνο είπε: «Είναι παράξενο, είναι θέμα συνήθειας αλλά και για κάποιους άλλους ήταν συνήθεια ο Πολυχρονίου. Όταν μιλάμε για τον μετρ των τηλεπαιχνιδιών, Χρήστο Φερεντίνο, είναι πολύ εύκολο να τον συνηθίσεις μετά».

«Ο Γιώργος Θαναηλάκης είναι ταλεντάρα φοβερή, το Chase είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια» συμπλήρωσε.

«Δεν βλέπω πρωινές εκπομπές γιατί ξυπνάω 12 η ώρα καθημερινά. Είμαι από αυτούς τους τύπους που δεν θα κάνουν πρωινό γιατί δεν μπορεί να ξυπνήσει. Δεν είμαι καλός, δεν μου ταιριάζει, δεν ταιριάζουν όλα σε όλους. Δεν δυσκολεύομαι να σχολιάσω, δεν θέλω καν. Θα το έκανα μόνο αν δεν είχα άλλη δουλειά και δεν είχα να ταΐσω τα παιδιά μου. Είναι καλό για αυτούς που μπορούν να το αντέξουν» είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.