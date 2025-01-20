Το ονειρικό ταξίδι της Χριστίνας Κοντοβά με τις αδελφές της στην πατρίδα του Δράκουλα!

Ένα μοναδικό ταξίδι στην παγωμένη Ρουμανία κάνει η Χριστίνα Κοντοβά με τις αδελφές της, Μπέττυ και Ντόρα. Η σχεδιάστρια ανεβάζει πλούσιο υλικό από τις βόλτες της στο Βουκουρέστι ενώ ταξίδεψε και στην Τρανσυλβανία, την «πατρίδα» του Κόμη Δράκουλα.

Η Χριστίνα Κοντοβά ανέβασε φωτογραφίες από τη γραφική κωμόπολη Brasov αλλά και το κάστρο Peles στην επαρχία Sinaia, ένα ονειρικό και παραμυθένιο σκηνικό βγαλμένο από τα παραμύθια. Πρόκειται για ένα τεράστιο ανάκτορο που κατασκευάστηκε από τον βασιλιά Κάρολο Ι το 1875 ως θερινό ανάκτορο και πλέον θεωρείται ένα από τα ωραιότερα αξιοθέατα της χώρας. Απέχει περίπου μία ώρα από το Brasov με τρένο.

Η Τρανσυλβανία είναι γνωστή για τα τοπία των Καρπαθίων και την πλούσια ιστορία της, σε συνδυασμό με τον πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα. Περιέχει επίσης τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρουμανίας Κλουζ-Ναπόκα και άλλες πολύ καλά διατηρημένες μεσαιωνικές εμβληματικές πόλεις και κωμοπόλεις όπως το Μπρασόβ, το Σιμπίου, το Τίργκου Μούρες, την Άλμπα Ιούλια, το Mεντιάς και τη Σιγκισοάρα. Περιλαμβάνει επίσης αρκετά από τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO της Ρουμανίας, όπως τα Χωριά με οχυρωμένες εκκλησίες, το Ιστορικό Κέντρο της Σιγκισοάρα, τα Δακικά Φρούρια των Βουνών Oράστιε και το Πολιτιστικό Τοπίο Εξόρυξης Ρόσια Μοντάνα.

