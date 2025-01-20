Το τρολάρισμα των Αταίριαστων για την πρεμιέρα τους: «Δεν ξέρουμε γιατί μας επέλεξε ο ΣΚΑΪ»

Το Voice φεύγει, το Η Ελλάδα ψηφίζει έρχεται!» είπαν στην έναρξη της εκπομπής τους οι Αταίριαστοι καθώς την Κυριακή ολοκληρώθηκε άλλος ένας κύκλος The Voice και τη θέση του τα Σαββατοκύριακα θα πάρει το νέο τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ.

Το επιτυχημένο δημοσιογραφικό δίδυμο του καναλιού αναλαμβάνει ένα νέο project, διαφορετικό από αυτό που κάνουν κάθε πρωί και βρήκαν την ευκαιρία να τρολάρουν την πρεμιέρα τους αλλά και την επιλογή τους για το παιχνίδι.

«Δεν ξέρουμε γιατί μας επέλεξε ο ΣΚΑΪ και δεν ξέρουμε γιατί είπαμε εμείς "ναι"» είπε ο Χρήστος Κούτρας.

«Δεν θα το μάθουμε και ποτέ» συμπλήρωσε ο Γιάννης Ντσούνος.

