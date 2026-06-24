Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Πανέμορφες εικόνες και ιστορίες ζωής από τη Χαλκιδική - Δείτε το trailer

Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 15.00, παρουσιάζει ρεπορτάζ από τη Χαλκιδική. Από τα πυκνά δάση του Ταξιάρχη και τις πανέμορφες θαλάσσιες διαδρομές μέχρι τις Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας, οι ιστορίες και οι άνθρωποι της περιοχής εξακολουθούν να προκαλούν το ενδιαφέρον. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Πίσω από τις πύλες των Αγροτικών Φυλακών Κασσάνδρας εκτυλίσσεται μια καθημερινότητα διαφορετική από εκείνη των κλειστών σωφρονιστικών καταστημάτων. Σε ένα καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης, οι κρατούμενοι έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται, να σπουδάζουν και να αποκτούν δεξιότητες που θα τους φανούν χρήσιμες στην κοινωνική τους επανένταξη.

Στα επιβλητικά δάση του Ταξιάρχη, η υλοτομία παραμένει ένα επάγγελμα άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την ταυτότητα του τόπου. Εδώ, η γνώση και η εμπειρία περνούν από γενιά σε γενιά, διατηρώντας ζωντανή μια παράδοση δεκαετιών. Οι δυσκολίες είναι πολλές, αλλά η επαφή με τη φύση αποτελεί τη μεγαλύτερη ανταμοιβή.

Μια κρουαζιέρα με καταμαράν στα γαλαζοπράσινα νερά της περιοχής αποτελεί από μόνη της μια ξεχωριστή εμπειρία. Όταν, μάλιστα, συνδυάζεται με τη δύση του ήλιου, το σκηνικό γίνεται μαγευτικό και η καλοκαιρινή απόδραση γίνεται αξέχαστη, γεμάτη πανέμορφες εικόνες.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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