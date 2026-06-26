Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα διατηρήσουν τις θέσεις τους στη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο, μετά τη συμφωνία-πλαίσιο που υπεγράφη νωρίτερα σήμερα στην Ουάσινγκτον.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι η συμφωνία επιτρέπει στο Ισραήλ να διατηρήσει τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στον νότιο Λίβανο.

«Θα διατηρήσουμε τη ζώνη ασφαλείας έως ότου η Χεζμπολάχ αφοπλιστεί και όσο εξακολουθεί να υπάρχει απειλή για το κράτος του Ισραήλ», δήλωσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η συμφωνία συνιστά «μεγάλο πλήγμα για το Ιράν».

«Το Ιράν προσπαθεί να μας εξαναγκάσει να αποχωρήσουμε από τον νότιο Λίβανο. Στην ουσία, όμως, το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε στο Ιράν ότι δεν έχει καμία δουλειά στον Λίβανο. Ούτε το ίδιο, ούτε η Χεζμπολάχ, ούτε οποιαδήποτε τρομοκρατική οργάνωση», είπε.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία δύο πιλοτικών ζωνών, όπου θα ξεκινήσει η ανάπτυξη του λιβανέζικου στρατού.

«Επιτρέπουμε στον λιβανέζικο στρατό να αρχίσει να προετοιμάζεται για να αναλάβει τον έλεγχο εδαφών. Δημιουργούμε δύο πιλοτικές ζώνες, και οι δύο κατόπιν εισήγησης των IDF», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μία ζώνη βρίσκεται νότια του ποταμού Λιτάνι και εκτός της αρχικής ζώνης ασφαλείας, ενώ η δεύτερη βρίσκεται βόρεια του Λιτάνι, σε μια μικρή περιοχή της διευρυμένης ζώνης ασφαλείας που, όπως υποστήριξε, κατέλαβε ο ισραηλινός στρατός τις τελευταίες δύο εβδομάδες και δεν θεωρεί πλέον απαραίτητη για τις επιχειρήσεις του.

«Διατηρούμε την αρχική ζώνη ασφαλείας, η οποία καλύπτει το βεληνεκές των αντιαρματικών πυραύλων της Χεζμπολάχ. Δεν επιτρέπουμε ούτε στη Χεζμπολάχ ούτε στον πληθυσμό του Λιβάνου να εισέλθουν σε αυτή την περιοχή. Το σημαντικότερο είναι ότι το Ισραήλ λέει ξεκάθαρα: "Η ασφάλειά μας έρχεται πρώτη"», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανέφερε ότι η συμφωνία-πλαίσιο που υπεγράφη ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικές συμφωνίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η ελευθερία στρατιωτικής δράσης του IDF θα διατηρηθεί σε ολόκληρη τη ζώνη ασφαλείας, προκειμένου να εξουδετερώνεται κάθε είδους απειλή».



Πηγή: skai.gr

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