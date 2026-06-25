Ένα μοναδικής αρχαιολογικής και καλλιτεχνικής αξίας χάλκινο τελετουργικό άρμα 2.500 ετών, που ρίχνει φως στους δεσμούς μεταξύ της Ταρτησσού και άλλων μεσογειακών πολιτισμών, και κυρίως των αρχαίων Ελλήνων, παρουσιάζει η El Pais. Η Ταρτησσός ήταν αρχαία παράλια πόλη-λιμένας στη νότια Ιβηρική στην Κόστα ντε λα Λουθ της Ανδαλουσίας και συγκεκριμένα στη περιοχή της Σεβίλης κοντά στις εκβολές του ποταμού Γουαδαλκιβίρ.

Πλάκα από σχιστόλιθο, ηλικίας 2.500 ετών, με χαραγμένες μορφές και ένα από τα αρχαιότερα γνωστά αλφάβητα σε παλαιοϊβηρική γραφή

Το αντικείμενο, που βρέθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Τουρουνιουέλο ντε Γκουαρένια, είναι διακοσμημένο με διάφορες μυθολογικές μορφές. Η όγδοη ανασκαφή στα ίχνη του μνημειώδους κτιρίου του 5ου αιώνα π.Χ. έχει επίσης αποκαλύψει εκατοντάδες γλυπτά από ελεφαντόδοντο.

Πρόκειται για το ήμισυ ενός αναθηματικού άρματος, δηλαδή ενός άρματος που χρησιμοποιούνταν για κάποιο είδος τελετής ή τελετουργίας. Διακρίνονται οι μορφές δυο γρυπών, μυθικά πλάσματα (σώμα λιονταριού, κεφάλι και φτερά αετού) στα άκρα του άρματος, ο Αχελώος στην πρόσοψη, η μορφή του κερασφόρου Έλληνα ποτάμιου θεού, ο οποίος μάλιστα βγάζει έξω τη γλώσσα του (μια χειρονομία που παραπέμπει και σε Γοργόνειο/Μέδουσα), καθώς και δύο Άτλαντες, δύο γενειοφόρες ανδρικές μορφές με χιτώνες που μοιάζουν να στηρίζουν το σώμα του οχήματος.

Το εύρημα της ανασκαφής στο Τουρουνιουέλο αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και καλύτερα διατηρημένα απομεινάρια του πολιτισμού της Ταρτησσίας, ο οποίος κυριάρχησε στα νοτιοδυτικά της Ιβηρικής Χερσονήσου κατά το πρώτο μισό της πρώτης χιλιετίας π.Χ.

Αυτό που φαίνεται σαφές είναι ότι το άρμα χρησιμοποιήθηκε σε κάποιο είδος θρησκευτικής ή τελετουργικής γιορτής. Το πρόσφατα ανακαλυφθέν χάλκινο άρμα συνδέει για άλλη μια φορά αυτό το εντυπωσιακό κτίριο με τελετές ελληνικού τύπου, όπως και η μαρμάρινη στήλη που βρέθηκε κατά τη διάρκεια της ανασκαφής του 2025, η οποία θα ήταν μέρος ενός βωμού, και οι λαβές που εμφανίστηκαν φέτος, οι οποίες πιθανότατα ανήκαν σε ένα ποδάνιπτερο, ένα είδος λεκάνης που χρησιμοποιείται για το πλύσιμο των ποδιών.

Τα ευρήματα οδηγούν στην πιθανότητα να ζούσε ένας Έλληνας ή μια Ελληνίδα σε αυτό το γιγαντιαίο παλάτι —όπου προφανώς συνυπήρχαν πολιτικές, διοικητικές και θρησκευτικές λειτουργίες—. Αυτό θα συνδεόταν τέλεια με τις θεωρίες που μιλούν για την παράδοση των μικτών γάμων μεταξύ αυτοχθόνων και αποίκων που έφταναν από άλλα σημεία της Μεσογείου, καθώς και για τις εμπορικές σχέσεις της Ταρτησσού γύρω στον 5ο αιώνα π.Χ. με τις ελληνικές αποικίες της ιβηρικής Λεβάντε.

Ο σημαντικός αρχαιολογικός χώρος της Τουρουνιουέλο ντε Γκουαρένια

Η Τουρουνιουέλο ντε Γκουαρένια είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός αρχαιολογικός χώρος στην επαρχία Μπαδαχόθ της δυτικής Ισπανίας. Πρόκειται για έναν από τους πιο καλοδιατηρημένους και εντυπωσιακούς ναούς/μνημεία του ταρτησσικού πολιτισμού (Tartessos), ο οποίος άκμασε κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και την Εποχή του Σιδήρου στη νοτιοδυτική Ιβηρική Χερσόνησο.

Οι ανασκαφές στον χώρο έχουν φέρει στο φως τα τελευταία χρόνια μοναδικά ευρήματα.

Ο Αχελώος στην πρόσοψη του άρματος

Το σύστημα γραφής που χαρακτηρίζεται ως «ταρτησσιανό» περιείχε 97 επιγραφές στην Ταρτησσιανή γλώσσα. Στις ιστορικές καταγραφές εμφανίζεται την 1η χιλιετία π.Χ., ο Ηρόδοτος περιγράφει την πόλη δίπλα από τις Ηράκλειες Στήλες (σημερινό Γιβραλτάρ). Αρχίζει να απουσιάζει από τις αναφορές των Ελλήνων και Ρωμαίων συγγραφέων στα τέλη της 1ης χιλιετίας π.Χ., καθώς φαίνεται σύμφωνα με τις αρχαιολογικές έρευνες ότι είχε καταστραφεί από πλημμύρες (γύρω στο 530 π.Χ.). Η Ταρτησσός ήταν πολύ πλούσια σε μέταλλα, τον 4ο αιώνα π.Χ. ο ιστορικός Έφορος την περιγράφει «μια πολύ πλούσια αγορά που είχε το όνομα Ταρτησσός, μετέφερε κασσίτερο όπως επίσης χρυσό και χαλκό από τους Κέλτες». Το εμπόριο του κασσίτερου είχε πολλά κέρδη στην Εποχή του Χαλκού επειδή ήταν απαραίτητο συστατικό για την παρασκευή του μπρούντζου που ήταν σπάνιος. Ο υπέργηρος βασιλιάς Αργανθώνιος καταγράφεται από τον Ηρόδοτο, φέρεται να βασίλεψε 80 έτη, από το 625 π.Χ. μέχρι το 545 π.Χ., όπου και πέθανε σε ηλικία 120 ετών.

Γρύπες διακοσμούν το άρμα

Πηγή: skai.gr

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