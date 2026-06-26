Χεζμπολάχ: Η εφαρμογή της συμφωνίας με το Ισραήλ είναι αδύνατη χωρίς εμφύλιο πόλεμο

Με το ενδεχόμενο εμφυλίου πολέμου προειδοποίησε η Χεζμπολάχ, απορρίπτοντας τη συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν Ισραήλ και Λίβανος στην Ουάσινγκτον. Βουλευτής της οργάνωσης δήλωσε ότι οι λιβανικές αρχές δεν μπορούν να εφαρμόσουν τη συμφωνία «εκτός αν οδηγήσουν τη χώρα σε εμφύλιο πόλεμο» με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Μιλώντας στο Al-Mayadeen, υποστήριξε ότι όσα έγιναν στην Ουάσινγκτον ήταν προσπάθεια να υπονομευθεί η «διαδρομή της συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ», προσθέτοντας πως «χωρίς την Αντίσταση, τίποτα δεν θα περάσει».

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, Χασάν Φαντλάλαχ, προειδοποίησε ότι η οργάνωση θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας πως όχι μόνο δεν θα αφοπλιστεί, αλλά θα κρατήσει τα όπλα της «ακόμη πιο σφιχτά»

Παράλληλα, ο ίδιος δήλωσε ότι η αντίθεση της οργάνωσης στη συμφωνία είναι «σοβαρή» και προειδοποίησε πως δεν θα επιτρέψει στις λιβανέζικες αρχές να εφαρμόσουν επί του πεδίου τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στην Ουάσινγκτον.



Πηγή: skai.gr

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