Sette Colli: Σπουδαία εμφάνιση και πρωτιά για τον Απόστολο Χρήστου στα 50μ. ύπτιο

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό των 50μ. ύπτιο, κατά τη 1η ημέρα του φημισμένου διεθνούς μίτινγκ κολύμβησης «Sette Colli», που διεξάγεται στη Ρώμη.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πρώτευσε με 24.40, βελτιώνοντας την καλύτερη φετινή του επίδοση (είχε κάνει 24.46 στο "Ακρόπολις") και ανεβαίνοντας στο Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης για φέτος.

Ο αθλητής του Ολυμπιακού πλησίασε σε απόσταση «αναπνοής» το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ (24.36) και επιβεβαίωσε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027, κι όλα αυτά ένα μήνα αφότου χρειάστηκε να νοσηλευθεί λόγω προβλήματος υγείας, το οποίο του στέρησε τη συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, η Αννα Ντουντουνάκη κατέλαβε την έκτη θέση με 28.56, πολύ κοντά στο ατομικό της ρεκόρ (28.53), που πέτυχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Μαΐου. Νικήτρια στα 50μ. ύπτιο ήταν η Ιταλίδα Σάρα Κέρτις, η οποία με 27.07 σημείωσε ρεκόρ Ευρώπης, καταρρίπτοντας το 27.10 της Ολλανδής Κίρα Τουσάιντ από τις 10 Απριλίου 2021, στο Αϊντχόφεν.

Λίγο νωρίτερα, η πρωταθλήτρια του Παναθηναϊκού μετείχε και στον «μικρό» τελικό των 50μ. πεταλούδα, όπου με 25.95 τερμάτισε δεύτερη, κατέλαβε τη 10η θέση στο σύνολο και έπιασε σε δεύτερο αγώνισμα (μετά τα 100μ. πεταλούδα) το όριο για το Παγκόσμιο της Βουδαπέστης. Στον τελικό του αγωνίσματος, η Αμερικανίδα Γκρέτσεν Ουόλς κολύμπησε σε 24.51, μόλις οκτώ εκατοστά του δευτερολέπτου μακριά από το παγκόσμιο ρεκόρ της Σάρα Σιέστρεμ (24.43 από το 2014).

Ο 19χρονος Βασίλης Κακουλάκης συμμετείχε στον «μικρό» τελικό των 400μ. ελεύθερο, όπου με 3:50.83 βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ και τερμάτισε τρίτος, παίρνοντας στο σύνολο την 11η θέση. Ο Στέργιος Μπίλας με 22.34 ήταν πέμπτος στον «μικρό» τελικό των 50μ. ελεύθερο και 13ος στο σύνολο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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