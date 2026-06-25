Καλλιθέα: Δραματικές στιγμές για τη μητέρα του 15χρονου που σκοτώθηκε στη συμπλοκή

Συγκλονίζουν οι νέες πληροφορίες γύρω από τη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα, με θύμα έναν 15χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα μετά από μαχαιριά στο στήθος.

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Για περισσότερες από δέκα ώρες, η μητέρα του ανήλικου αναζητούσε το παιδί της σε νοσοκομεία και αστυνομικά τμήματα. Είχε ενημερωθεί για τη δολοφονία ενός 17χρονου στην Καλλιθέα και πίστευε πως ο γιος της είτε είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της συμπλοκής είτε είχε προσαχθεί από τις αρχές.

Μάλιστα, μέσω ειδικής εφαρμογής στο κινητό της τηλέφωνο, είχε καταφέρει να εντοπίσει το στίγμα της συσκευής του γιου της στην περιοχή της Καλλιθέας, γεγονός που την οδήγησε να συνεχίσει την αναζήτησή του.

Αφού δεν κατάφερε να τον εντοπίσει, επικοινώνησε με την Άμεση Δράση προκειμένου να πληροφορηθεί πού είχαν μεταφερθεί οι τραυματίες από το αιματηρό περιστατικό. Η ενημέρωση που έλαβε ήταν πως όλοι είχαν διακομιστεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Όταν όμως έφτασε εκεί, βρέθηκε αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη τραγωδία. Αντί να βρει τον γιο της τραυματισμένο, πληροφορήθηκε πως ήταν νεκρός, καθώς είχε γίνει λάθος στην ηλικία του και το θύμα είχε δηλωθεί ως 17 ετών αντί για 15.

Η γυναίκα τότε κατέρρευσε σύμφωνα με μαρτυρίες, φώναζε πως δεν μπορεί να πιστέψει ότι το παιδί της έχει φύγει από τη ζωή, φωνάζοντας πως δεν αναγνώριζε τη σορό που έβλεπε μπροστά της.

Άνθρωποι που βρέθηκαν στο σημείο περιγράφουν στιγμές βαθιάς οδύνης, με τη μητέρα και τους συγγενείς του 15χρονου να βιώνουν ένα ανείπωτο δράμα μετά τον άδικο χαμό του παιδιού.

Τα κίνητρα της τραγωδίας

Πιο ξεκάθαρη εικόνα για τα κίνητρα πίσω από τη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα φαίνεται να σχηματίζουν οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των επτά συλληφθέντων, οι οποίοι είναι μεταξύ των συνολικά 17 ατόμων που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο, όλα ξεκίνησαν από μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο παρέες στην πλατεία της Καλλιθέας.

Όπως φέρεται να ανέφεραν στις αρχές, η μία παρέα- από την Καλλιθέα- βρισκόταν στην πλατεία, ενώ απέναντί τους υπήρχαν τρία άτομα, τα οποία – σύμφωνα με τους ίδιους – είχαν έρθει από το Παλαιό Φάληρο.

Μετά από λίγο εμφανίστηκε 16χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε μπει στο στόχαστρο της αντίπαλης ομάδας. Τότε φέρεται να ζητήθηκαν ενισχύσεις και στο σημείο έφτασαν ακόμη πέντε άτομα.

Ακολούθησε καταδίωξη του 16χρονου, με την κατάσταση να εκτροχιάζεται γρήγορα. Στη συμπλοκή, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρια, ρόπαλα και πέτρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 15χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος που φέρεται να αποτέλεσε στόχο της επίθεσης αποτελεί οργανωμένο οπαδό ομάδας και για τον λόγο αυτό, οι αστυνομικοί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η φονική συμπλοκή να συνδέεται με οπαδικά κίνητρα.

Οι επτά συλληφθέντες αναμένεται αύριο στις 10:00 να φύγουν από ΓΑΔΑ και να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων.

Πηγή: skai.gr

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