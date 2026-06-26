Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας για Πολιτικές Υποθέσεις και Υποθέσεις Οικοδόμησης Ειρήνης, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, τόνισε την ανάγκη για συνδυασμό μόνιμης κατάπαυσης του πυρός με προώθηση βιώσιμης πολιτικής λύσης στο Σουδάν.

Τα εμπλεκόμενα μέρη και σύμμαχοί τους επιδιώκουν σαφή οδικό χάρτη για το πολιτικό μέλλον της χώρας, ενώ οι σουδανικές αρχές ανακοίνωσαν σχέδια για εθνικό διάλογο.

Η Αναπληρώτρια Εκτελεστική Διευθύντρια της UNICEF, Χανάν Σουλιεμάν, ανέφερε ότι περισσότερα από 5.000 παιδιά έχουν σκοτωθεί ή ακρωτηριαστεί από την έναρξη της σύγκρουσης, με τον πραγματικό αριθμό να εκτιμάται υψηλότερος.

H Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας για Πολιτικές Υποθέσεις και Υποθέσεις Οικοδόμησης Ειρήνης, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για την κατάσταση στο Σουδάν, τονίζοντας ότι "οι προσπάθειες για την επίτευξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός πρέπει να συμβαδίζουν με την προώθηση μιας βιώσιμης πολιτικής λύσης".

Σημείωσε επίσης ότι τα μέρη και οι σύμμαχοί τους αναζητούν έναν σαφή οδικό χάρτη για το πολιτικό μέλλον του Σουδάν. Παράλληλα, χαιρέτισε τα σχέδια που ανακοίνωσαν οι σουδανικές αρχές για την έναρξη διαδικασίας εθνικού διαλόγου.

Ενημέρωση παρείχε επίσης η Αναπληρώτρια Εκτελεστική Διευθύντρια της UNICEF, Χανάν Σουλιεμάν. Όπως ανέφερε, από την έναρξη της σύγκρουσης, "περισσότερα από 5.000 παιδιά έχουν σκοτωθεί ή ακρωτηριαστεί, ενώ ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανό να είναι πολύ υψηλότερος".

Κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να συνεχίσουν να ασκούν πίεση προς όλα τα μέρη ώστε να διευκολύνουν την ταχεία, ασφαλή και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση, πέραν των γραμμών σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας ότι "η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να φτάνει στα παιδιά όπου κι αν βρίσκονται".

Τόσο η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας για Πολιτικές Υποθέσεις και Υποθέσεις Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, όσο και η Αναπληρώτρια Εκτελεστική Διευθύντρια της UNICEF, Χανάν Σουλιεμάν, εστίασαν επίσης στην κατάσταση στο Ελ Ομπέιντ.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα συνεχίζει να παρέχει ζωτικής σημασίας επισιτιστική και χρηματική βοήθεια σε περισσότερους από 100.000 ευάλωτους ανθρώπους στο Ελ Ομπέιντ.

Η υπηρεσία κινείται πλέον γρήγορα για να μεταφέρει περισσότερη επισιτιστική βοήθεια στην περιοχή. Στόχος είναι να είναι έτοιμη να στηρίξει περισσότερους από 250.000 ανθρώπους, οι οποίοι ενδέχεται να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την πόλη εάν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω.

Ο ΟΗΕ επισημαίνει ότι το Ελ Ομπέιντ αποτελεί κρίσιμο ανθρωπιστικό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή του Κορντοφάν και σανίδα σωτηρίας για αμάχους που ήδη βιώνουν συνθήκες παρόμοιες με πολιορκία και διαρκώς περιορισμένη πρόσβαση ακόμη και στις πιο βασικές υπηρεσίες.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, ανέφερε κατά την Ενημέρωση Τύπου ο Εκπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ, "χρειάζεται επειγόντως 646 εκατομμύρια δολάρια για να διατηρήσει τις σωτήριες επιχειρήσεις επισιτιστικής βοήθειας στο Σουδάν για τους επόμενους έξι μήνες".

Η Ελλάδα μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τη «ραγδαία επιδεινούμενη κατάσταση στο Σουδάν», ιδίως για την κλιμάκωση της βίας γύρω από το Ελ Ομπέιντ, στο Βόρειο Κορντοφάν, προειδοποιώντας για «τον κίνδυνο μιας ευρύτερης επίθεσης και περαιτέρω αποσταθεροποίησης».

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος πρέσβυς Αγ. Μπαλτά καταδίκασε «όλες και κάθε είδους επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών» και ζήτησε «άμεση αποκλιμάκωση», τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση σε αυτή τη σύγκρουση».

Στο ανθρωπιστικό πεδίο, η κ. Μπαλτά περιέγραψε την κατάσταση ως «καταστροφική», σημειώνοντας ότι οι άμαχοι αντιμετωπίζουν «εκτεταμένο εκτοπισμό, οξεία επισιτιστική ανασφάλεια και σοβαρά περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες».

Εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για «τις γυναίκες και τα παιδιά», επικαλούμενη στοιχεία της UNICEF σύμφωνα με τα οποία «τουλάχιστον 245 παιδιά σκοτώθηκαν ή ακρωτηριάστηκαν σε όλο το Σουδάν» κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2026.

Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη στήριξη της στην «κυριαρχία, ανεξαρτησία, ενότητα και εδαφική ακεραιότητα» του Σουδάν, αντιτάχθηκε σε «παράλληλες δομές διακυβέρνησης» και ζήτησε μια «συμπεριληπτική πολιτική διαδικασία υπό σουδανική ηγεσία».

Τόνισε ότι το Συμβούλιο πρέπει να παραμείνει «ενωμένο και ενεργά εμπλεκόμενο», προσθέτοντας ότι «ο λαός του Σουδάν δεν μπορεί να αντέξει περαιτέρω καθυστέρηση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.