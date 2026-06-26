Ο πυρηνικός σταθμός του Μπετσνάου στην Ελβετία σταμάτησε να λειτουργεί σήμερα το απόγευμα ώστε να αποτραπεί μια υπερβολική θέρμανση των υδάτων του ποταμού που ψύχουν τους δύο αντιδραστήρες του εν μέσω κύματος καύσωνα, ανακοίνωσε ο ενεργειακός όμιλος Axpo.

«Η θερμοκρασία του (ποταμού) Άαρ ανέβηκε ξανά στους 25 βαθμούς Κελσίου χθες και σήμερα. Δεν διαφαίνεται καμιά σημαντική ψύξη. Ως εκ τούτου, ο πυρηνικός σταθμός του Μπετσνάου σταμάτησε προσωρινά τη λειτουργία των δύο αντιδραστήρων του σήμερα. Επί του παρόντος δεν λειτουργούν» έγραψε στην ιστοσελίδα του ο όμιλος που διαχειρίζεται τον πυρηνικό σταθμό.

Η Axpo αναφέρει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη θερμοκρασία του ποταμού Άαρ.

«Μόλις πέσει η θερμοκρασία του Άαρ ή διαφανεί επαρκής ψύξη», το εργοστάσιο «θα μπορεί να σχεδιάσει την επαναλειτουργία των αντιδραστήρων του», πρόσθεσε ο όμιλος.

Η επαναλειτουργία του Μπετσνάου, που βρίσκεται στη βόρεια Ελβετία, θα γίνει μετά την άδεια που θα δώσει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ενέργειας της χώρας (OFEN) και σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Επιθεώρηση Πυρηνικής Ασφάλειας (IFSN), διευκρίνισε.

Και στη Γαλλία, ο πυρηνικός σταθμός του Γκολφές (νοτιοδυτικά), ο οποίος διαθέτει δύο αντιδραστήρες πεπιεσμένου ύδατος ισχύος 1,3 GW και χρησιμοποιεί νερό από τον ποταμό Γαρούνα για την ψύξη των αντιδραστήρων του, σταμάτησε να λειτουργεί τη Δευτέρα το βράδυ λόγω "περιβαλλοντικών περιορισμών" που συνδέονται με το κύμα καύσωνα.

Ένα πρωτόγνωρο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη από τις αρχές της εβδομάδας.

Η Ελβετία κατέρριψε την Πέμπτη το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο με 38°C στη Βασιλεία, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Το προηγούμενο ρεκόρ της για τον ίδιο μήνα είχε καταγραφεί το 1947, πριν από σχεδόν 80 χρόνια, με 36,9°C επίσης στη Βασιλεία, κοντά στα γερμανογαλλικά σύνορα.

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στην Ελβετία προέρχεται λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο από την πυρηνική ενέργεια.

Η Ελβετία διαθέτει τέσσερις παλιούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, δύο εκ των οποίων στον πυρηνικό σταθμό του Μπετσνάου.

Το Μπετσνάου 1 που τέθηκε σε λειτουργία το 1969, θα σταματήσει να λειτουργεί το 2033, ενώ το Μπετσνάου 2, που έχει συνδεθεί στο δίκτυο από το 1971, θα σταματήσει να λειτουργεί έναν χρόνο νωρίτερα το 2032. Οι αντιδραστήρες στο Γκέσκεν και στο Λάιμπσταντ τέθηκαν σε λειτουργία αντίστοιχα το 1979 και το 1984.

Ο πυρηνικός σταθμός στο Μίλεμπεργκ, του οποίου η εμπορική εκμετάλλευση άρχισε το 1972, έκλεισε το 2019.

Πηγή: skai.gr

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