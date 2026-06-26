ΕΕ σε Τραμπ: «Κυριαρχικό δικαίωμα» ο ψηφιακός φόρος – Προειδοποίηση για άμεση απάντηση στους δασμούς 100%

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε στις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 100% σε χώρες που θα προχωρήσουν στην επιβολή ψηφιακού φόρου σε αμερικανικές εταιρείες, τονίζοντας ότι η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της έχουν το κυρίαρχο δικαίωμα να ρυθμίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφός τους.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, εκπρόσωπος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι οι όποιοι φόροι είναι εκ φύσεως μη διακριτικοί και εφαρμόζονται ισότιμα σε όλες τις μεγάλες εταιρείες, ανεξαρτήτως προέλευσης.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι η ΕΕ θα απαντήσει «άμεσα και αποφασιστικά» για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της ρυθμιστικής της αυτονομίας, εφόσον υπάρξουν αδικαιολόγητα μονομερή μέτρα.

Η ΕΕ είναι έτοιμη να εμπλακεί εποικοδομητικά για την επίτευξη μιας παγκόσμιας λύσης σχετικά με τη δίκαιη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας, σύμφωνα με τα συμπεράσματα των υπουργών Οικονομικών της G7, πρόσθεσε ακόμη ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε νωρίτερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν άμεσα δασμούς 100% σε όλες τις εισαγωγές από χώρες που θα προχωρήσουν στην επιβολή ψηφιακού φόρου σε αμερικανικές εταιρείες, ξεκαθαρίζοντας ότι το μέτρο θα υπερισχύει κάθε υφιστάμενης ή μελλοντικής εμπορικής συμφωνίας.

Ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την άμεση εφαρμογή ενός Ψηφιακού Φόρου Υπηρεσιών (Digital Services Tax) στις αμερικανικές εταιρείες. Ορισμένες από αυτές βρίσκονται πολύ κοντά στην υιοθέτησή του.

Ας αποτελέσει η παρούσα δήλωση σαφή προειδοποίηση ότι οποιαδήποτε χώρα επιβάλει έναν τέτοιο φόρο θα βρεθεί άμεσα αντιμέτωπη με δασμούς 100% σε όλα τα προϊόντα που εξάγει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δασμοί αυτοί θα υπερισχύουν κάθε εμπορικής συμφωνίας με τη συγκεκριμένη χώρα, είτε αυτή έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, είτε έχει υπογραφεί, είτε βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα.

Επιπλέον, οι δασμοί 100% θα επιβληθούν αμέσως, εφόσον οι χώρες αυτές προχωρήσουν στην εφαρμογή του φόρου».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα αντιταχθεί στις προσπάθειες ξένων κυβερνήσεων να φορολογήσουν ή να επιβάλουν αυστηρότερη ρύθμιση στους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς. Πέρυσι είχε απειλήσει με την επιβολή νέων δασμών σε οποιαδήποτε χώρα προχωρούσε σε τέτοιου είδους μέτρα.

Σε ανάρτησή του τον περασμένο Αύγουστο είχε υποστηρίξει ότι οι ψηφιακοί φόροι και οι κανονιστικές ρυθμίσεις «έχουν σχεδιαστεί για να βλάψουν ή να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος της αμερικανικής τεχνολογίας».

Η νέα απειλή του Ντόναλντ Τραμπ διατυπώνεται ενόψει της 4ης Ιουλίου, ημερομηνίας κατά την οποία Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να αρχίσουν να εφαρμόζουν τη συμφωνία για τους δασμούς, η οποία προβλέπει ανώτατο συντελεστή 15% για τη συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οριστικοποίησε τον Μάιο την εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία περιορίζει τους περισσότερους δασμούς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές στο 15%. Η συμφωνία ήρθε έπειτα από μήνες διαβουλεύσεων στο εσωτερικό της ΕΕ, μετά την κατ' αρχήν συμφωνία που είχε επιτύχει πέρυσι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη συνάντησή της με τον Τραμπ στο γήπεδο γκολφ του στη Σκωτία.

Ωστόσο, οι ψηφιακοί φόροι δεν περιλήφθηκαν στη συμφωνία και εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα βασικά σημεία τριβής στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει κατά το παρελθόν διεξαγάγει έρευνες για τους ψηφιακούς φόρους στο πλαίσιο του Άρθρου 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974. Ωστόσο, παραμένει ασαφές με ποιον τρόπο ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να υλοποιήσει τη νέα του απειλή και αν οι δασμοί θα επιβληθούν συνολικά ή αρχικά θα στοχεύσουν συγκεκριμένες χώρες.

Η Βρετανία, η οποία δεν αποτελεί πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζει από το 2020 ψηφιακό φόρο 2% στα έσοδα που αποκομίζουν μηχανές αναζήτησης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακές πλατφόρμες από χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε σχετικό έγγραφο, η βρετανική κυβέρνηση είχε υποστηρίξει ότι οι ισχύοντες κανόνες φορολόγησης των ψηφιακών επιχειρήσεων δημιουργούν αναντιστοιχία μεταξύ του τόπου όπου φορολογούνται τα κέρδη και του τόπου όπου παράγεται η οικονομική αξία.

Ο βρετανικός ψηφιακός φόρος περιλαμβάνει όρια εφαρμογής, ώστε να επιβαρύνει κυρίως τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, στόχος του μέτρου είναι να διασφαλιστεί ότι οι μεγάλες πολυεθνικές που υπάγονται στο καθεστώς θα συνεισφέρουν δίκαια στη χρηματοδότηση βασικών δημόσιων υπηρεσιών.

Την περασμένη εβδομάδα, λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή τους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ξεκαθάρισε ότι η Γαλλία δεν θα υποκύψει στις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ και δεν θα καταργήσει τον ψηφιακό φόρο που επιβάλλει στους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς.

Πριν αναχωρήσει για τη σύνοδο στη Γαλλία, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα έχουν άλλη επιλογή» από το να επιβάλουν δασμούς 100% στο γαλλικό κρασί, εάν το Παρίσι δεν καταργήσει τον ψηφιακό φόρο.

Η Γαλλία εφαρμόζει από το 2019 φόρο 3% στα έσοδα από ψηφιακές υπηρεσίες εταιρειών με κύκλο εργασιών άνω των 25 εκατ. ευρώ στη γαλλική αγορά και 750 εκατ. ευρώ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πηγή: skai.gr

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