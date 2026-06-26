Ολυμπιακός: Κλείδωσε του Κάρμο, έκλεισε ο Πόποβιτς, έτοιμος και ο Ρόκα

Σύμφωνα με πληροφορίες κλείδωσε η μεταγραφή του Κάρμο για τον Ολυμπιακό για την επιστροφή του Πορτογάλου στον Πειραιά.

Τελείωσε η μεταγραφή του Πόποβιτς και είναι θέμα ωρών να έρθει στην Αθήνα για τους «ερυθρόλευκους», ενώ, ουσιαστικά, έχει κλείσει και η μεταγραφή του Ρόκα.

Από τα υπόλοιπα μεταγραφικά μέτωπα του Ολυμπιακού, βρίσκεται σε καλό δρόμο η υπόθεση του Στάνιτς.

Υπάρχει σε εξέλιξη και η συζήτηση με τον Ντουάρτε για το συμβόλαιο του Πορτογάλου στόπερ που έμεινε ελεύθερος από την Χετάφε.

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