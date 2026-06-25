Του Βαγγέλη Δουράκη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί, το οποίο θα χορηγηθεί σε δύο φάσεις: Έως την ερχόμενη Τρίτη 30 του μήνα θα μπει «αυτόματα» η ενίσχυση στους τραπεζικούς λογαριασμούς εκείνων που τα παιδιά τους «εμφανίζονται» στις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2024. Για τα νεογέννητα (τις χρονιές 2025 και ’26) η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει μέχρι τα τέλη Αυγούστου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.



Τα ποσά που θα μπουν «αυτόματα» στους τραπεζικούς λογαριασμούς θα αντιστοιχούν στον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας, χωρίς να υπάρχει σχετικό «πλαφόν». Δεν θα είναι όμως όλοι όσοι έχουν ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα δικαιούχοι τους επιδόματος, καθώς υπάρχουν εισοδηματικά όρια τα οποία καθορίζουν το εύρος των «τυχερών».

Τι ισχύει με το «πλαφόν» και τι πρέπει να κάνουν όσοι απέκτησαν παιδί πρόσφατα

Να σημειωθεί πάντως πως δεν υπάρχει πλαφόν στα ποσά που χορηγούνται σε πολύτεκνους. Τα 150 ευρώ της ενίσχυσης αντιστοιχούν σε κάθε παιδί.

Για παράδειγμα εάν μια οικογένεια αριθμεί 8 παιδιά τότε θα δει στον τραπεζικό της λογαριασμό ποσό 1.200 ευρώ, κ.ο.κ.

Προσοχή! Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για νεογέννητα (γεννήσεις 1.1.2025 – 31.7.2026)

Για τέκνα που γεννήθηκαν από 1.1.2025 έως 31.7.2026, η ενίσχυση (ή τυχόν επιπλέον ποσό) μπορεί να καταβληθεί έως την 31η Αυγούστου 2026, με τήρηση σε κάθε περίπτωση των εισοδηματικών ορίων, ως εξής:

- Τέκνα γεννηθέντα 1.1 – 31.12.2025: εφόσον έχουν περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους 2025 (με βάση τα εισοδηματικά όρια και τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2025).

- Τέκνα γεννηθέντα 1.1.2026 – 31.7.2026: εφόσον έχει ζητηθεί η έκδοση ΑΦΜ για αυτά έως τις 10 Αυγούστου 2026 (με βάση τα όρια και τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2025).

Ποιες οικογένειες θα πάρουν την έκτακτη ενίσχυση

Η ενίσχυση θα πιστωθεί αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι τα τέλη του μήνα, δίχως να έχει προηγηθεί αίτηση.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι ένας άγαμος με δύο παιδιά -για παράδειγμα- θα πάρει μεν το ίδιο ποσό με τον έγγαμο που έχει ίδιο αριθμό τέκνων, όμως θα πρέπει να παρουσιάζει χαμηλότερο εισόδημα.

Σε κάθε περίπτωση, το έκτακτο επίδομα παιδιού θα καταβληθεί σε περίπου 975.000 νοικοκυριά με ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, με την πληρωμή να γίνεται αυτόματα βάσει των εκκαθαριστικών της εφορίας και τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Το μόνο που απαιτείται είναι οι δικαιούχοι να έχουν δηλώσει σωστά τον IBAN τους στο Taxisnet, ώστε τα χρήματα να πιστωθούν στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Όσον αφορά στα εισοδηματικά όρια, αλλά και τα ποσά της ενίσχυσης που θα κατατεθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς:

Για άγαμο με ένα παιδί, το οικογενειακό εισόδημα ορίζεται στα 39.000 ευρώ και το ποσό της ενίσχυσης στα 150 ευρώ.

Για έγγαμους με ένα παιδί το όριο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ (40.000 ευρώ) με το ποσό επίσης στα 150 ευρώ.

Για άγαμους με δύο παιδιά τα εισοδηματικά κριτήρια είναι 44.000 ευρώ και η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 300 ευρώ.

Για τους έγγαμους με δύο παιδιά είναι 1.000 επιπλέον (45.000 ευρώ) με το έκτακτο επίδομα στα 300 ευρώ επίσης.

Πόσα χρήματα θα πάρει κάθε οικογένεια

Επίσης,

Άγαμοι με τρία παιδιά πληρώνονται 450 ευρώ, αρκεί το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 49.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους με τρία παιδιά, το όριο διαμορφώνεται στα 50.000 ευρώ με το ποσό της ενίσχυσης επίσης στα 450 ευρώ.

Από εκεί και πέρα για όσους έχουν περισσότερα από 4 παιδιά ισχύουν τα ακόλουθα για το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για κάθε τέκνο:

Άγαμος με τέσσερα παιδιά (και εισόδημα 54.000 ευρώ) θα λάβει 600 ευρώ

Έγγαμος με τέσσερα παιδιά (και εισόδημα 55.000 ευρώ) θα λάβει επίσης 600 ευρώ

Άγαμος με πέντε παιδιά (και εισόδημα 59.000 ευρώ) θα λάβει 750 ευρώ

Έγγαμος με πέντε παιδιά (και εισόδημα 60.000 ευρώ) θα δει στον τραπεζικό του λογαριασμό 750 ευρώ.

Άγαμος με έξι παιδιά (και εισόδημα 64.000 ευρώ) θα λάβει 900 ευρώ.

Έγγαμος με έξι παιδιά (και εισόδημα 65.000 ευρώ) θα πάρει 900 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι για μονογονεϊκές οικογένειες, τα εισοδηματικά κριτήρια ξεκινούν από τα 39.000 ευρώ και υπάρχει προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.



Πηγή: skai.gr

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