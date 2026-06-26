Απερίγραπτος Τραμπ: «Ο κόσμος στη Βενεζουέλα χορεύει στους δρόμους»

Αίσθηση προκαλούν οι νέες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξήρε τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, δηλώνοντας ότι στη Βενεζουέλα «ο κόσμος είναι χαρούμενος, χορεύει στους δρόμους». Η αναφορά του έγινε ενώ η χώρα μετρά τις πληγές της από δύο καταστροφικούς σεισμούς και τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για επιζώντες στα συντρίμμια.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του αναφέρθηκε στη χώρα της Νότιας Αμερικής, διακόπτοντας για λίγο τον λόγο του προκειμένου να σχολιάσει τους διαδοχικούς σεισμούς που έπληξαν το Καράκας.

«Παρεμπιπτόντως, βοηθάμε τη Βενεζουέλα» μετά τη «φοβερή» φυσική καταστροφή, είπε ο Τραμπ, προτού επανέλθει στην αναφορά του στις αμερικανικές ενέργειες.

«Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις» από τότε που πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση για την ανατροπή του Μαδούρο, δήλωσε. «Ήταν ένας πόλεμος που κράτησε μία ημέρα».

Πρόσθεσε ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο που παράγεται μετά την επιχείρηση «έχουν αποσβέσει το κόστος του πολέμου πολλές φορές», ενώ, όπως υποστήριξε, έχουν συμβάλει και στην ενίσχυση της οικονομίας της Βενεζουέλας.

Αναφερόμενος στον σεισμό, ο Τραμπ είπε ότι ήταν «τρομερός», προσθέτοντας όμως ότι, πέρα από αυτό, «ο κόσμος είναι χαρούμενος, χορεύει στους δρόμους».



Πηγή: skai.gr

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