Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα σταλεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Στο Διάστημα τα επόμενα δύο χρόνια θα βρεθεί ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης.

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Η αποστολή του Αδριανού Γολέμη στον διεθνή διαστημικό σταθμό θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες.

Ο ίδιος, μιλά στον ΣΚΑΪ για τα συναισθήματά του, τους στόχους του αλλά και για το πώς βρέθηκε στην κορυφή.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν σε νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα και στην Ανταρκτική.

Σήμερα, ο Αδριανός Γολέμης ολοκληρώνει την εκπαίδευσή του για να γίνει ο πρώτος Έλληνας που θα συμμετάσχει σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

«Ένα τσίμπημα το νιώθεις όταν θα μπεις στην κάψουλα», επιμένει περιγράφοντας πως μια άσκηση που κάνουν είναι η προσομοίωση πως βυθίζονται σε ένα ελικόπτερο «σε έναν κλωβό που μοιάζει με ελικόπτερο, αυτό πέφτει σε μία πισίνα και στρίβει κιόλας κι εσύ πρέπει να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, να βάλεις ένα σωλήνα με οξυγόνο, να ανοίξεις το παράθυρο, να βγάλεις τη ζώνη και να σωθείς».

Η προετοιμασία ενός αστροναύτη δε δοκιμάζει μόνο τις σωματικές αντοχές, αλλά κυρίως την ψυχραιμία. Όπως λέει, απέναντι στον φόβο, η καλύτερη άσκηση είναι η συνεχής προετοιμασία.

«Στο διάστημα προφανώς η έλλειψη βαρύτητας, η απομόνωση η αυξημένη ακτινοβολία για λίγο, όλα αυτά επηρεάζουν το σώμα μας αυτό το ζούμε και στη γη. Εγώ είχα ζήσει ένα χρόνο στην Ανταρκτική εκεί πάλι βιώνουμε τις δυσκολίες της απομόνωσης», αναφέρει.

Ο Αδριανός Γολέμης εργάστηκε ως «γιατρός αστροναυτών» στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών, συμμετέχοντας στην προετοιμασία και την υποστήριξη αποστολών.

«Πάντα όμως μαθαίνουμε και νέα πράγματα πριν από λίγα χρόνια είχαμε ένα περιστατικό θρομβώσεων- που δεν το περιμέναμε σε αστροναύτες που είναι υγιείς άνθρωποι, αντιμετωπίσαμε αυτό το περιστατικό και αυτό μας έδωσε έναν μικρό κόκκο γνώσης και για τη γη», καταλήγει συνοψίζοντας πως έτσι κατακτήθηκε πολύτιμη γνώση ως προς το πως πρέπει να αντιμετωπιστούν αντίστοιχοι ασθενείς στα νοσοκομεία.

Σήμερα, το όνειρο για το οποίο προετοιμαζόταν όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματοποίησή του.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Αδριανός Γολέμης συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό.

Ο 39χρονος γιατρός από τη Λάρισα, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής, έχει ήδη διαγράψει μία εντυπωσιακή πορεία στον χώρο της διαστημικής ιατρικής.

Η αποστολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της επόμενης διετίας και θα έχει διάρκεια έως τρεις εβδομάδες.

Πηγή: skai.gr

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