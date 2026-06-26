Η ιταλική κυβέρνηση εξέφρασε την «ικανοποίησή της» για την συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου

Η ιταλική κυβέρνηση, με γραπτή ανακοίνωσή της εξέφρασε ικανοποίηση για τη συμφωνία-πλαίσιο του Ισραήλ με τον Λίβανο, η οποία -όπως τονίζεται-επετεύχθη χάρη στη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η ισχυροποίηση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου είναι βασικής σημασίας, όπως και το να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια διαρκή ειρήνη μεταξύ των δυο αυτών εθνών, με την οποία να διακηρύσσεται η κυριαρχία και η ενιαία εδαφική οντότητα του Λιβάνου και η ασφάλεια του Ισραήλ», αναφέρει η κυβέρνηση της Ρώμης.

Η Ιταλία, η οποία συνεισφέρει εδώ και καιρό στην επίτευξη των στόχων αυτών, θα συνεχίσει να κάνει ό,τι της αναλογεί, σε στενό συντονισμό με εταίρους και συμμάχους», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.