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Διάσωση στη Ρόδο: Super Puma της ΠΑ απομάκρυνε άτομο από πλοίο - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, Ε/Π Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε αποστολή MEDEVAC 1 ατόμου, από το φορτηγό πλοίο «Nava Dionysos»

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πλοίο

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, Ε/Π Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε αποστολή MEDEVAC 1 ατόμου, από το φορτηγό πλοίο  «Nava Dionysos».

Το πλοίο έπλεε 40νμ νοτιοανατολικά της Ρόδου και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο της διάσωσης που δημοσίευσε η Πολεμική Αεροπορία:

Πηγή: skai.gr

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TAGS: πολεμική αεροπορία Ρόδος ελικόπτερο
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