Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, Ε/Π Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε αποστολή MEDEVAC 1 ατόμου, από το φορτηγό πλοίο «Nava Dionysos».

Το πλοίο έπλεε 40νμ νοτιοανατολικά της Ρόδου και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο της διάσωσης που δημοσίευσε η Πολεμική Αεροπορία:

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, 🚁Super Puma της ΠΑ εκτέλεσε αποστολή MEDEVAC 1 ατόμου, από το φορτηγό πλοίο «Nava Dionysos», το όποιο έπλεε 40νμ νοτιοανατολικά της Ρόδου και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.#HAF #ΠολεμικήΑεροπορία #384ΜΕΔ pic.twitter.com/jpFULgyuDQ — Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) June 26, 2026

Πηγή: skai.gr

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