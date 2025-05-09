Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ολοκληρώνει την επίσκεψη στη Λέσβο από τον παραδοσιακό και γραφικό Μόλυβο.

Σήμερα, Παρασκευή 9 Μαΐου στις 14.45, βλέπουμε ζωντανά την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή από ένα χωριό με θαυμάσια αρχιτεκτονική σπιτιών, ένα εντυπωσιακό κάστρο, θέα στο πέλαγο που κόβει την ανάσα και έναν από τους πιο όμορφους πλακόστρωτους πεζόδρομους στον κόσμο!

Σοκάκια γεμάτα χρώματα, πλάι στο πέλαγος, αποτελούν σκηνικό για όμορφες βόλτες, ακόμα και με άλογα, αλλά και για συναντήσεις με ωραίους ανθρώπους. Η ατμόσφαιρα προσέλκυσε πολλούς ξένους στον Μόλυβο, οι οποίοι αξιοποιούν την ενέργειά του και επιδίδονται σε τεχνικές ευεξίας και εναλλακτικές θεραπείες. Ένα… άλλο Αιγαίο αποτυπώνεται στον τόπο αυτό, που διοργανώνει έναν ιδιαίτερο θεσμό, το φεστιβάλ Ευφορίας.

Μαθήματα ανθρωπιάς έδωσαν οι κάτοικοι της Σκάλας Συκαμινιάς από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η προσφυγική κρίση. Οι περιγραφές των ψαράδων για εκείνη την εποχή είναι συγκλονιστικές. Τότε, που η φωτογραφία των τριών γιαγιάδων -με τη μία να ταΐζει με μπιμπερό ένα προσφυγάκι- έκανε τον γύρο του κόσμου. Σήμερα, η κόρη της γιαγιάς Μηλίτσας διηγείται την ιστορία πίσω από το συγκινητικό κλικ.

Η Αγιάσος με την Παναγία της, το Αναγνωστήριό της και το θέατρο που ανέβαζε ακόμα και οπερέτες πριν από δεκαετίες, καμαρώνει για τον πολιτισμό της. Περισσότερο όμως για τα νέα παιδιά της, τα οποία τιμούν την παράδοση, μαθαίνουν και «ταξιδεύουν» το σαντούρι και τη μουσική του. Σπουδαία η κληρονομιά και της τοπικής διαλέκτου που έχει μια παράξενη ομορφιά, όπως διασώζεται στην καθημερινότητα των γυναικών της Αγιάσου.

Δείτε το trailer:

