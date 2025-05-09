Big Brother: Φιλίες, πικρίες και λίστες προμηθειών για το σπίτι

Με το σπίτι του «Big Brother» στον ΣΚΑΪ να είναι ακόμη «μουδιασμένο» από τις ποινές στους παραβάτες των κανόνων αλλά και τις αποκαλύψεις περί συζητήσεων για το σπίτι, οι πρώτες φιλίες αλλά και οι πρώτες «διαμάχες» γίνονται αντιληπτές «για τα καλά» στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Πιο συγκεκριμένα, ο Χρήστος Γκικουρίας, ο Νίκος Ζαφειράκης και η Στυλιάνα Αβερκίου «έχουν δέσει» και κάνουν περισσότερο παρέα μεταξύ τους.

Η στάση του Μπάμπη Καρατζά απέναντι στη Μαρικέλλυ προκαλεί την αντίδραση του Χρήστου Ντεντόπουλου.

Την ίδια ώρα το γεγονός πως η Διονυσία Κούκιου προσεγγίστηκε από τη Nancy, ενόχλησε τη Ζωή.

Το άγχος της εβδομαδιαίας δοκιμασίας των παικτών πάντως, έφυγε αφού ο στόχος επετεύχθη και ήδη συντάσσονται οι πρώτες λίστες προμηθειών.

Πηγή: skai.gr

