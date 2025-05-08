Eurovision 2025: Bίντεο 30 δευτερολέπτων της δεύτερης πρόβας της Klavdia

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο 30 δευτερολέπτων από τη δεύτερη πρόβα της ελληνικής συμμετοχής στον 69ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στην Ελβετία.

Το νέο δοκιμαστικό πέρασμα της Ελλάδας από τη σκηνή της Βασιλείας, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και γίνεται ακριβώς μια εβδομάδα πριν από τον δεύτερο ημιτελικό του διαγωνισμού όπου η «Αστερομάτα» της Klavdia θα διεκδικήσει μια από τις 26 θέσεις στο τελικό του Σαββάτου 17/5.

Η Klavdia έδωσε τον καλύτερό της εαυτό στην προγραμματισμένη, τεχνική πρόβα και απέδωσε άρτια τη σκηνική παρουσίαση που ο ceative director Φωκάς Ευαγγελινός σχεδίασε, αποδεικνύοντας ότι είναι έτοιμη να κατακτήσει το κοινό.

Στο απόσπασμα αποκαλύπτεται ένα μέρος του αφηγήματος της σκηνικής εμφάνισης, που πλαισιώνει, μαζί με την καθηλωτική ερμηνεία, ιδανικά το γεμάτο συμβολισμούς και νοήματα, τραγούδι που πραγματεύεται τον αποχωρισμό, αντλώντας έμπνευση από την ιστορία, τους ανθρώπους και τα ίχνη τους στον χρόνο.

Το μαύρο φόρεμα, δημιουργία των Deux Hommes για την Kλαυδία, με λεπτομέρειες εμπνευσμένες από την ελληνική φορεσιά και μοντέρνα αισθητική, συμπληρώνει την αφήγηση του τραγουδιού.

Η ελληνική αποστολή συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την προετοιμασία και πρόκειται να εμφανιστεί στην 7η θέση του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2025, στις 15 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.