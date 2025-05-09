Ερωτικά και φιλικά μπερδέματα χθες στο Big Brother, καθώς Μπάμπης και Χρήστος παρεξηγήθηκαν άγρια με αφορμή τη Μαρικέλλυ.
Ο Μπάμπης φαίνεται πως μοιράστηκε με τον Χρήστο ότι η Μαρικέλλυ τον θέλει και ξέσπασε καυγάς μεταξύ τους. Οι δύο παίκτες αντάλλαξαν βαριές κουβέντες, με διαλόγους όπως «Μου είπες "Με θέλει;"» - «Τι λες ρε κακέ; βλάκα!».
Η ένταση συνεχίστηκε για πολύ ώρα με τους άλλους παίκτες είτε να σιγοντάρουν είτε να ρίχνουν λάδι στη φωτιά.
Στη συνέχεια, μετά τις αποκαλύψεις του Χρήστου, η Μαρικέλλυ έγινε έξαλλη με τον Μπάμπη: «Το τελευταίο πράγμα που ήρθα να κάνω εδώ μέσα είναι να ρίξω γκόμενο».
